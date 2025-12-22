Legendärer Videospiel-Entwickler starb bei Autounfall

Die Videospiel-Szene trauert um Vince Zampella.

Der Mitentwickler von "Call of Duty" kam im Alter von 55 Jahren bei einem Autounfall in Kalifornien ums Leben, wie US-Medien am Montag berichteten. Nach Angaben des Lokalsenders NBC4 verunglückte er am Sonntag mit seinem Ferrari nördlich von Los Angeles. Die örtliche Polizei bestätigte auf Anfrage einen Unfall mit zwei Toten, ohne Angaben zu den Opfern zu machen.

Zampella galt als einer der erfolgreichsten Entwickler der Videospiel-Industrie. Er leitete jahrelang das Entwicklerstudio Infinity Ward, das "Call of Duty" ab 2003 zu einem der meistverkauften Videospiele machte. Zampella entwickelte maßgeblich die Gattung der Ego-Shooter, bei dem der Spieler die Rolle eines Kämpfers übernimmt.

Im Jahr 2010 gründete Zampella das Studio Respawn mit, das 2017 von Electronic Arts übernommen wurde. Respawn brachte erfolgreiche Spiele wie "Titanfall", "Apex Legends" und "Star Wars Jedi" heraus. Bei Electronic Arts war er für die "Battlefield"-Reihe zuständig.