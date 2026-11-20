Der ESC-Star tritt am 23. November bei der "Promi-Millionenshow" an. Wie er sich vorbereitet hat und was seine Strategie ist.

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Es geht um viel, genau genommen um möglichst viel Geld für Licht ins Dunkel: Am 23. November 2026 (20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON) raten wieder vier Promis bei Armin Assinger für den guten Zweck. In der vielleicht letzten "Promi-Millionenshow" - dem beliebten ORF-Format droht aus Kostengründen nach über 20 Jahren das Aus - treten neben Cosmó auch "Kommissar Rex"-Star Ferdinand Seebacher, Kabarettist Berni Wagner und Moderatorin Verena Scheitz an.

"Ich habe Respekt"

Ein wenig aufgeregt ging der Musiker, der beim Eurovision Song Contest vor 300 Millionen Menschen aufgetreten ist, trotz seiner Erfahrung an die Aufgabe heran. "Ich habe Respekt", gab er vor der Aufzeichnung zu, "Bei einer Bühnenshow oder bei einer Performance mit Gesang und Musik, wie ich das normalerweise mache, ist das Gute: Man kann proben und alles hundertmal durchgehen." Bei der "Promi-Millionenshow" ist alles ganz anders, weiß Cosmó: "Ich muss improvisieren und um die Ecke denken."

Zocken? Nur privat!

Armin Assinger macht den "Tanzschein". © ORF/Stefan Gregorowius

"Privat zocke ich gerne", verriet der Sänger und Songwriter. Doch bei Armin Assinger will er das lieber nicht machen: "Die Promi-Millionenshow ist für Licht ins Dunkel, für einen wunderbaren Zweck. Deswegen würde ich, wenn ich mir nur zu 25 Prozent sicher bin, eher verzichten." Um sein Ziel, mindestens 10.000 Euro zu erspielen, zu erreichen, hat Cosmó sich eine Strategie überlegt. "Ich möchte mir die Joker gut aufteilen", meinte er und fügte lachend hinzu, "und ein bisserl charmant zum Herrn Assinger sein, damit er mir vielleicht zuzwinkert und hilft."

Ob Cosmó sein Zeil erreicht hat und wie die anderen Promis sich geschlagen haben, sehen wir am 23. November!