Pierce Brosnan ist überzeugt, dass Robert Pattinson als neuer James Bond eine gute Figur machen wird. Der frühere 007-Darsteller gratulierte seinem Nachfolger auf Instagram und fand dabei große Worte.

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"Willkommen in der Welt von Bond. Du wirst grandios sein", schrieb der 73-jährige Ire zu einem Foto des 40-jährigen Briten in der Pose des berühmten Geheimagenten.

Gemeinsam auf der Leinwand

Brosnan und Pattinson kennen einander bereits von den Dreharbeiten zum US-Drama "Remember Me" aus dem Jahr 2010.

Pattinsons erster Look als neuer James Bond beeindruckt. © ...

Damals spielte Pattinson einen Studenten, der sich gegen seinen übermächtigen Vater – verkörpert von Brosnan – auflehnt. "Es war eine Freude zu sehen, wie du ein bemerkenswertes Werk geschaffen hast und immer stärker geworden bist", erinnerte sich der Ex-Bond-Darsteller. Seine Botschaft an den Nachfolger: "Genieß die Zeit!" Dazu schickte er auf Irisch noch "Grá mor" – große Liebe.

Das Star-Foto des Tages 1 / 23 Da mögen sich zwei sehr! Eva Longoria und Andie MacDowell nehmen beide an der "L'Oréal Paris' 21st Annual Women of Worth Celebration" in L.A. teil. © FilmMagic Paris Hilton spricht vor dem US-Kongress (zusammen mit der Demokration Alexandria Ocasio-Cortez, rechts und der Republikanerin Laurel Lee) um den "Defiance Act" durchzubringen, ein Gesetzentwurf, der die Rechenschaftspflicht derjenigen festlegt, die gefälschte, künstlich erzeugte Pornografie mit echten, nicht einwilligenden Opfern erstellen und verbreiten. © Anadolu via Getty Images Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage

Große Erwartungen

Pattinson übernimmt die legendäre Rolle von Daniel Craig, der zwischen 2006 und 2021 in fünf Bond-Filmen zu sehen war. Brosnan selbst verkörperte 007 von 1995 bis 2002. Der nächste Film wird von Denis Villeneuve („Dune“) inszeniert und soll 2028 in die Kinos kommen.