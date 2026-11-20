Ein Video sorgt für Aufsehen: Bayern-Star Manuel Neuer sitzt in Brasilien auf einer Vespa – hinter ihm eine unbekannte Frau. Der verletzte Torhüter absolviert dort derzeit seine Reha.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 40-Jährige hatte sich beim 2:1-Sieg gegen Mainz am 7. November einen Teilriss einer Sehne im rechten Fuß zugezogen. Noch vor der Halbzeit musste er ausgewechselt werden. Nach Informationen der "Bild" wird Neuer mindestens bis Jahresende fehlen.

Bayern gab Neuer grünes Licht für Reha in Brasilien

Seine ersten Behandlungen absolvierte der Weltmeister von 2014 noch an der Säbener Straße. Für diese Woche erlaubte ihm der FC Bayern allerdings, seine Reha an einem anderen Ort fortzusetzen. "Aufgrund der Gesamtsituation haben wir zugestimmt, dass er die Reha auch woanders fortsetzen kann", erklärte ein Vereinssprecher gegenüber der deutschen "Bild".

Neuer entschied sich für Brasilien. Sportvorstand Max Eberl soll dem Vorhaben zugestimmt haben. Am Mittwoch, dem 25. November, wird der Bayern-Kapitän wieder in Deutschland erwartet. Dann soll er seine Reha in München fortsetzen.

Wer ist die Frau hinter dem Bayern-Star?

Besonders neugierig macht eine Szene des Videos, das vor einem Ärztehaus aufgenommen worden sein soll: Neuer telefoniert, während eine unbekannte Frau hinter ihm auf dem Mofa sitzt. Laut "Bild" könnte es sich um eine Physiotherapeutin handeln. Gesicherte Informationen zur Identität der Begleiterin gibt es bislang nicht.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Die Aufnahmen sorgen auch wegen Neuers privater Situation für Aufmerksamkeit. Erst am 13. November hatte die "Bild" über das Ehe-Aus mit seiner Frau Anika berichtet. Ende August war ihr zweiter gemeinsamer Sohn zur Welt gekommen. Wenige Tage später soll die Beziehung zerbrochen sein.

Brasilien erinnert Neuer an seinen größten Triumph

Das Land hat für den Torhüter eine besondere Bedeutung: 2014 wurde Neuer in Brasilien mit Deutschland Weltmeister. Im Finale in Rio de Janeiro besiegte die DFB-Elf Argentinien mit 1:0. Neuer erhielt anschließend den Goldenen Handschuh als bester Torhüter des Turniers.

© Getty Images

Auch zuletzt gab es eine Verbindung nach Brasilien: Alexandre Mattos, Chef des FC Santos, veröffentlichte ein Video, in dem Neuer Grüße an dessen Sohn Noah schickte. Dabei war auch Neuers eigener Sohn Luca zu sehen. Die Aufnahme wurde später wieder gelöscht.

Nun arbeitet Neuer in Brasilien an seinem Comeback für den FC Bayern. Die Rückkehr nach München ist für Mittwoch geplant.