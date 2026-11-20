Radioaktivität begegnet uns öfter, als du vielleicht denkst, sogar in der eigenen Wohnung und beim täglichen Frühstück.

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Radioaktivität klingt zunächst nach Atomkraftwerken, Kernreaktoren oder gefährlichen Stoffen. Doch tatsächlich begegnet sie uns auch im ganz normalen Alltag, manchmal sogar in der eigenen Wohnung. Bestimmte Lebensmittel, Haushaltsgegenstände und natürliche Materialien enthalten winzige Mengen radioaktiver Stoffe. Das klingt dramatischer, als es ist: Bei den hier vorgestellten Gegenständen geht es um natürliche oder technisch bedingte Spuren, die bei normaler Verwendung keine gesundheitlich relevante Gefahr darstellen.

1. Bananen: Der radioaktive Snack

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Tatsächlich sind Bananen ein bekanntes Beispiel für natürliche Radioaktivität. Sie enthalten Kalium – und ein winziger Teil davon ist das natürlich vorkommende radioaktive Isotop Kalium-40. Dieses kommt auch in unserem Körper vor und ist Teil der natürlichen Strahlenbelastung.



Eine Banane enthält allerdings nur eine verschwindend geringe Menge davon. Laut der australischen Strahlenschutzbehörde ARPANSA liegt die Strahlendosis pro Portion bei ungefähr 0,0001 Millisievert. Du müsstest also rund 1.000 Bananen essen, um rechnerisch auf die Strahlendosis eines Langstreckenflugs von Australien nach Europa zu kommen.

2. Rauchmelder: Radioaktivität als Lebensretter

Uhr, Rauchmelder © Getty Images

Auch ein Gegenstand, der in vielen Wohnungen hängt, enthält tatsächlich radioaktives Material: der Rauchmelder. Bestimmte Modelle mit Ionisationskammer verwenden eine winzige Menge Americium-241. Dieses sorgt dafür, dass die Luft im Inneren elektrisch geladen wird. Dringen Rauchpartikel ein, verändert sich der elektrische Strom und der Alarm wird ausgelöst.



Das radioaktive Material ist im Gerät eingeschlossen. Bei normaler Verwendung besteht deshalb kein relevantes Gesundheitsrisiko. Den Rauchmelder solltest du allerdings niemals öffnen oder auseinanderbauen. Seine lebensrettende Funktion überwiegt das minimale Strahlungsrisiko bei Weitem.

3. Uran-Glas: Das grün leuchtende Sammlerstück

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Was auf den ersten Blick wie gewöhnliches Vintage-Geschirr aussieht, kann tatsächlich Uran enthalten: sogenanntes Uran-Glas, auch Vaseline- oder Canary-Glas genannt. Vor allem im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde Uran verwendet, um Glas eine gelbliche oder grünliche Farbe zu verleihen.



Unter UV-Licht leuchten die Stücke auffällig grün. Das macht sie bei Sammler:innen besonders beliebt. Die enthaltenen Uranverbindungen geben tatsächlich Strahlung ab, die Werte sind bei intakten Stücken aber normalerweise so gering, dass sie kein relevantes Gesundheitsrisiko darstellen. Vorsicht ist dennoch bei beschädigtem Glas geboten: Es sollte nicht für Lebensmittel oder Getränke verwendet werden.

4. Alte Uhren: Wenn die Zeiger radioaktiv leuchten

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Leuchtende Ziffern und Zeiger waren früher besonders praktisch, um auch im Dunkeln die Uhrzeit ablesen zu können. Bei älteren Uhren wurde dafür teilweise Radium-226 in der Leuchtfarbe verwendet. Das Problem: Radium ist radioaktiv und hat eine Halbwertszeit von rund 1.600 Jahren.



Bei modernen Leuchtuhren kommen andere Technologien zum Einsatz, etwa Tritium oder nicht radioaktive Leuchtpigmente. Besonders bei antiken Uhren mit Radiumfarbe ist jedoch Vorsicht geboten. Solange sie intakt sind, ist das Risiko bei normalem Umgang gering. Sie sollten aber keinesfalls geöffnet oder zerlegt werden, da sich radioaktive Farbpartikel lösen und eingeatmet oder verschluckt werden könnten.

5. Granit-Arbeitsplatten: Natürliche Strahlung in der Küche

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Eine Granit-Arbeitsplatte ist für viele ein Inbegriff einer hochwertigen Küche. Was viele nicht wissen: Das Naturgestein kann geringe Mengen natürlich vorkommender radioaktiver Elemente wie Uran, Thorium und Kalium-40 enthalten.



Der Grund liegt in seiner Entstehung: Granit ist ein magmatisches Gestein, in dem verschiedene Mineralien und Elemente vorkommen. Dadurch kann es messbare natürliche Radioaktivität aufweisen. Untersuchungen zu Alltagsgegenständen in Haushalten fanden allerdings nur eine sehr geringe bis keine gesundheitlich relevante Strahlenbelastung.

6. Paranüsse: Mehr als nur gesunde Fette

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Paranüsse gelten als besonders nährstoffreich und enthalten unter anderem Selen. Sie haben aber noch eine weitere Besonderheit: Sie können natürliche radioaktive Stoffe wie Radium-226 und Radium-228 anreichern. Die Bäume nehmen diese Elemente über ihre tief reichenden Wurzeln aus dem Boden auf. Wie viel davon in den Nüssen landet, hängt unter anderem vom Standort und den Bodenbedingungen ab.



Trotzdem gibt es keinen Grund zur Panik: Die natürlichen Mengen sind bei normalem Verzehr kein Anlass, Paranüsse grundsätzlich zu meiden.

7. Alte Kameraobjektive: Radioaktive Technik für bessere Bilder

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Auch in manchen älteren Kameraobjektiven steckt eine überraschende Geschichte. Zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren wurde bei bestimmten Linsen Thorium in das Glas eingearbeitet. Das radioaktive Element verbesserte die optischen Eigenschaften und ermöglichte hochwertige Objektive.



Die Strahlung solcher sogenannten Thorium-Linsen ist messbar, die Belastung beim normalen Gebrauch gilt aber als sehr gering. Die australische Strahlenschutzbehörde ARPANSA stuft die Verwendung solcher Objektive als gesundheitlich unbedenklich ein.

Wie gefährlich ist die Radioaktivität im Alltag wirklich?

Radioaktivität ist nicht automatisch gefährlich. Entscheidend sind unter anderem die Art der Strahlung, die Dosis, die Dauer der Einwirkung und die Entfernung zur Quelle. Wir sind ohnehin täglich natürlicher Hintergrundstrahlung ausgesetzt – beispielsweise aus dem Boden, aus der Luft, durch kosmische Strahlung und über Lebensmittel.



Bei den meisten hier genannten Alltagsgegenständen ist die zusätzliche Strahlenbelastung so gering, dass sie bei normaler Verwendung keine gesundheitlich relevante Gefahr darstellt.