Draußen wird es immer kälter, die Heizung läuft auf Hochtouren und trotzdem sitzt du zu Hause mit dicken Socken und Pullover auf der Couch. Wenn die Wohnung trotz aufgedrehter Heizung nicht richtig warm wird, kann das verschiedene Gründe haben.

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Eigentlich sollte es zu Hause gemütlich warm sein. Doch während der Heizkörper auf höchster Stufe steht, bleibt das Wohnzimmer unangenehm kühl. Besonders ärgerlich wird es, wenn die Heizkosten steigen, ohne dass sich die gewünschte Wärme einstellt. Bevor du allerdings die Heizung komplett austauschen lässt, lohnt sich ein Blick auf mögliche Ursachen. Denn manchmal steckt das Problem an einer ganz anderen Stelle.

1. Luft im Heizkörper verhindert die Wärmeverteilung

Ein Klassiker, wenn die Heizung nicht richtig warm wird: Es befindet sich Luft im Heizkörper. Diese kann verhindern, dass das warme Heizungswasser gleichmäßig zirkuliert. Typische Anzeichen sind gluckernde oder plätschernde Geräusche. Auch wenn der Heizkörper oben kalt bleibt und nur im unteren Bereich warm wird, kann Luft im System stecken.



Was hilft? In vielen Fällen kann es helfen, den Heizkörper zu entlüften. Dafür benötigst du einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß, um austretendes Wasser aufzufangen. Drehe das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis die Luft entwichen ist und gleichmäßig Wasser austritt. Anschließend schließt du es wieder.

2. Das Thermostat ist falsch eingestellt oder blockiert

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Manchmal liegt das Problem direkt am Heizkörperthermostat. Es regelt, wie viel warmes Wasser in den Heizkörper fließt. Ist es falsch eingestellt oder funktioniert das Ventil nicht richtig, bleibt der Heizkörper möglicherweise kalt, obwohl du die Temperatur hochgedreht hast. Ein häufiger Grund ist ein klemmendes Ventil. Das kann beispielsweise passieren, wenn die Heizung längere Zeit nicht benutzt wurde.



Was hilft? Prüfe zunächst, ob das Thermostat richtig eingestellt ist und nicht von Vorhängen, Möbeln oder anderen Gegenständen verdeckt wird. Wenn der Heizkörper trotz höherer Einstellung kalt bleibt, kann das Ventil blockiert sein. In diesem Fall sollte eine Fachperson das Problem überprüfen. Vermeide es, mit Gewalt am Ventil zu hantieren.

3. Möbel und Vorhänge blockieren die Wärme

Der Heizkörper funktioniert, aber die Wärme kommt nicht richtig im Raum an? Dann lohnt sich ein Blick auf die Einrichtung. Große Sofas, Schränke oder lange Vorhänge direkt vor dem Heizkörper können die Luftzirkulation behindern. Die warme Luft kann sich dadurch schlechter im Raum verteilen.





Was hilft? Lass möglichst etwas Abstand zwischen Heizkörper und Möbeln. Auch Vorhänge sollten nicht über den Heizkörper hängen. So kann die warme Luft besser aufsteigen und sich im Raum verteilen.

4. Fenster und Türen lassen zu viel Wärme entweichen

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Wenn es trotz laufender Heizung ständig zieht, kann das an undichten Fenstern oder Türen liegen. Besonders ältere Fenster und schlecht isolierte Rahmen lassen im Winter oft kalte Luft herein. Gleichzeitig entweicht die bereits erwärmte Raumluft nach draußen.



Was hilft? Prüfe, ob du an den Fensterrahmen oder unter der Eingangstür Zugluft spürst. Dichtungsbänder können bei kleineren Undichtigkeiten helfen. Auch ein Zugluftstopper an der Tür kann einen Unterschied machen. Bei älteren Fenstern lohnt es sich, die Dichtungen überprüfen zu lassen.

5. Die Wohnung verliert zu schnell Wärme

Manchmal funktioniert die Heizung völlig normal, trotzdem wird es in der Wohnung nicht gemütlich. Der Grund kann eine schlechte Dämmung sein. Besonders Außenwände, alte Fenster, Dachflächen oder schlecht gedämmte Böden können dafür sorgen, dass die Wärme schneller verloren geht, als die Heizung sie nachliefern kann. Ein Hinweis darauf sind sehr kalte Außenwände oder Räume, die unmittelbar nach dem Abschalten der Heizung wieder stark auskühlen.



Was hilft? Kurzfristig können dickere Vorhänge, Teppiche und das Abdichten kleiner Zugluftstellen helfen. Langfristig sind bauliche Maßnahmen wie eine bessere Fenster- oder Fassadendämmung sinnvoll. Bei sehr kalten Außenwänden solltest du außerdem auf mögliche Feuchtigkeits- und Schimmelprobleme achten.

Wann solltest du eine Fachperson verständigen?

Wenn einzelne Heizkörper trotz Entlüften und richtiger Thermostateinstellung kalt bleiben, ungewöhnliche Geräusche auftreten oder die gesamte Wohnung nicht ausreichend warm wird, solltest du das Problem nicht einfach hinnehmen. Gerade bei einer Zentralheizung in einem Mehrparteienhaus ist die Hausverwaltung die richtige Anlaufstelle.