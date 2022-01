Skiunfall in Tirol: 57-Jähriger schwer verletzt

Jugendlicher flüchtete.

Ein 57-jähriger Deutscher ist Sonntagnachmittag beim Skifahren im Skigebiet Spieljoch in Fügenberg im Zillertal bei der Abfahrt von einem Unbekannten von hinten niedergefahren und schwer am Arm verletzt worden. Der Unbekannte, ein Jugendlicher, fuhr daraufhin einfach davon, informierte die Polizei. Er wurde als 13 bis 15 Jahre alt beschrieben und trug eine dunkelblaue Skibekleidung.

An der Jacke des Gesuchten war am linken Brustbereich ein orangefarbenes Logo, ähnlich einem Rechteck, aufgedruckt. Die Polizei in Zell am Ziller bat um Hinweise.