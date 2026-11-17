Duftkerzen sorgen für Gemütlichkeit, können beim Kauf aber ganz schön teuer sein. Dabei kannst du sie mit wenigen Zutaten ganz einfach selbst herstellen, sogar aus alten Kerzenresten.

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Sie sorgen für eine gemütliche Atmosphäre, verbreiten einen angenehmen Duft und gehören für viele zum Wohlfühlprogramm in der kalten Jahreszeit: Duftkerzen. Allerdings können hochwertige Exemplare ganz schön ins Geld gehen. Dabei kannst du sie mit wenigen Zutaten ganz einfach selbst herstellen und dabei sogar alte Kerzenreste wiederverwenden. Wir zeigen dir, wie du deine eigenen Duftkerzen machst.

Diese Materialien brauchst du für deine DIY-Duftkerze

. © Getty Images

Das Schöne an selbst gemachten Duftkerzen: Du kannst sie ganz nach deinem Geschmack gestalten. Ob Lavendel, Vanille oder ein winterlicher Duftmix.



Für die Herstellung benötigst du:

• Kerzenreste oder Wachsflocken

• Kerzendocht mit Metallfuß

• Ätherisches Öl oder spezielles Kerzen-Duftöl

• Leere Schraubgläser oder hitzebeständige Kerzengläser

• Einen Topf und ein hitzebeständiges Gefäß zum Schmelzen des Wachses

• Holzstäbchen zum Umrühren

• Holzspieße und Wäscheklammern zum Fixieren des Dochtes

• Eine Schere

So stellst du deine eigenen Duftkerzen her

Duftkerzen DIY © Getty Images

1. Wachs im Wasserbad schmelzen



Zuerst gibst du die Kerzenreste oder Wachsflocken in ein hitzebeständiges Gefäß. Dieses stellst du in einen Topf mit heißem Wasser und lässt das Wachs langsam im Wasserbad schmelzen. Rühre gelegentlich vorsichtig mit einem Holzstäbchen um. Achte darauf, dass kein Wasser in das Wachs gelangt und es nicht überhitzt.



2. Gläser und Dochte vorbereiten



Während das Wachs schmilzt, kannst du die Gläser vorbereiten. Befestige den Metallfuß des Dochtes mit einem kleinen Tropfen geschmolzenem Wachs mittig am Boden des Glases. Damit der Docht während des Eingießens nicht verrutscht, legst du zwei Holzspieße quer über die Öffnung und klemmst den Docht dazwischen mit einer Wäscheklammer fest.



3. Duft hinzufügen und Wachs eingießen



Sobald das Wachs vollständig geschmolzen ist, nimmst du es aus dem Wasserbad und lässt es etwas abkühlen. Anschließend rührst du das passende Duftöl entsprechend der Herstellerangaben unter. Verwende dafür am besten ein spezielles Duftöl für Kerzen, das für die Verwendung in Wachs geeignet ist. Ätherische Öle sind nicht automatisch für jede Kerzenherstellung geeignet.



Gieße das duftende Wachs vorsichtig in die vorbereiteten Gläser. Achte darauf, dass der Docht weiterhin mittig steht. Wenn sich nach dem Abkühlen eine kleine Mulde rund um den Docht bildet, kannst du diese mit etwas übrig gebliebenem geschmolzenem Wachs auffüllen.



4. Kerzen aushärten lassen



Nun heißt es warten: Lass die Kerzen mehrere Stunden vollständig auskühlen und aushärten. Je nach Größe des Glases und verwendetem Wachs kann das unterschiedlich lange dauern. Entferne anschließend die Holzstäbchen und kürze den Docht auf etwa fünf bis sieben Millimeter.

Wie lange müssen selbst gemachte Duftkerzen aushärten?

Auch wenn die Kerze nach einigen Stunden bereits fest aussieht, lohnt es sich, ihr noch etwas Zeit zu geben. Je nach Wachsart und Duftöl kann es sinnvoll sein, sie vor dem ersten Anzünden einige Tage ruhen zu lassen.