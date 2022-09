Nachdem Mutter (27) an Überdosis starb: Kind (2) stirbt an Dehydrierung

Ein 14 Monate altes Baby starb bis zu drei Tage nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter durch das Einatmen von Feuerzeugbenzin allein in einer Wohnung.

Erfahrene Sanitäter waren "sichtlich erschüttert", als sie im Dezember letzten Jahres die Leichen von Harry und Natalie Kane in ihrem Haus in Whitehaven, Cumbria, fanden. Freunde und Verwandte sagten bei der Untersuchung des Todes der beiden, Natalie sei eine liebevolle und hingebungsvolle Mutter gewesen, die sich auf ihr erstes "richtiges" Weihnachten mit dem Kleinkind gefreut habe.

Keiner konnte sich jedoch erklären, warum die 27-Jährige, die früher an einer Sucht litt, aber erst eine Woche zuvor für clean erklärt worden war, an Heiligabend beschloss, Feuerzeugbenzin zu riechen. Natalie starb an den Folgen des freiwilligen Einatmens von Butan, wie die Gerichtsmedizinerin Margaret Taylor feststellte. Sie wurde neben einem Stapel ungeöffneter Geschenke liegend aufgefunden, wie die Untersuchung ergab.

Frau Taylor fügte hinzu: "Harry starb an den Folgen der Dehydrierung, nachdem er nach dem Tod seiner Mutter allein gelassen worden war. Eine postmortale Untersuchung ergab, dass er nach dem Tod von Natalie noch bis zu drei Tage überlebt haben könnte. Am ersten Weihnachtsfeiertag wollte sie mit Harry eine andere Freundin, Stacey Hackett, besuchen, reagierte aber am Vorabend nicht mehr auf Nachrichten.

Als ein Sanitäter in die Wohnung kam machte er die schreckliche Entdeckung. Er stellte eine Substanz in ihrer Nase und Flaschen mit Feuerzeugbenzin fest, was auf Drogenmissbrauch schließen ließ. Harrys Leiche wurde dann im Badezimmer gefunden.