Sie sammeln sich im Küchenkastl an und werden immer mehr. Wegschmeißen? Dafür sind sie doch zu schade!

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Jetzt haben Kaffee- und Teetassen wieder Hochsaison. Nicht nur, weil wir öfters heiße Getränke zu uns nehmen und daher mehr Tassen verwenden: Rund um die Weihnachtszeit sammeln sich zu Hause auch immer wieder neue Exemplare an. Am Christkindlmarkt nimmt man den Punschbecher mit, nette Bekannte bringen eine Teetasse als vorweihnachtliche Aufmerksamkeit mit etc.

Was tun mit der Tassensammlung?

So nett das ist, der Küchenschrank hat auch sein Limit. Aber was macht man mit all den Tassen, die man angesammelt hat? Zum Wegschmeißen sind sie zu schade, Verschenken ist auch keine Option. Ein heißer Tipp ist, sie einfach für einen anderen Zweck zu nutzen.

Neue Verwendung für alte Tassen

Im Internet finden sich viele schöne Ideen, um alte Tassen zu nutzen oder umzugestalten. Unsere liebsten Upcycling-Ideen:

Weihnachts-Deko

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Dieses DIY braucht etwas Zeit, ist aber leicht umzusetzen. Mit ein bisschen Stoff, Kartonresten und winterlichen Zweigen wird aus der Tasse eine süße Weihnachtsinstallation, die dir über die Feiertage Freude bereitet.

Schnell und unkompliziert

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Um aus den Tassen coole Töpfe für deine Küchenkräuter zu machen, musst du nur zwei Löcher hineinbohren, damit überschüssiges Wasser abfließen kann - und fertig. Natürlich passen auch andere Pflanzen gut hinein.

Vogelstation

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Im Winter finden Wildvögel oft nicht genug Futter und freuen sich, wenn du ihnen etwas hinstellst. Du kannst geeignete Nüsse und Körner mit geschmolzenem Kokosfett füllen, das Ganze erkalten lassen und dann mit einer Schnur an einem Baum befestigen. Schon ist das Vogelbüffet fertig.

Kerzen-DIY

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Eine alte Tasse wird zu einer einzigartigen Tasse, wenn du geschmolzenes Wachs und einen Docht einfüllst.