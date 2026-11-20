Plötzlich Lust auf Schokolade oder ständig hungrig zwischen den Mahlzeiten? Bestimmte Lebensmittel können helfen, Heißhunger vorzubeugen und länger satt zu bleiben ganz ohne Appetithemmer.

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Der Griff zur Schokolade am Nachmittag, plötzliches Verlangen nach etwas Süßem oder ständiges Snacken zwischen den Mahlzeiten: Heißhunger kennen viele. Doch statt den Appetit mit fragwürdigen Diätprodukten zu unterdrücken, können bestimmte Lebensmittel dabei helfen, länger satt zu bleiben. Vor allem Eiweiß und Ballaststoffe spielen dabei eine wichtige Rolle. Wir zeigen dir, welche natürlichen Sattmacher sich besonders gut in den Alltag integrieren lassen.

1. Haferflocken: Der Klassiker gegen den kleinen Hunger

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Haferflocken sind nicht nur ein beliebtes Frühstück, sondern können auch dabei helfen, das Sättigungsgefühl zu verlängern. Sie enthalten lösliche Ballaststoffe, insbesondere Beta-Glucane. Diese quellen in Verbindung mit Flüssigkeit auf und bilden eine gelartige Substanz, die die Verdauung verlangsamen kann.

2. Eier: Eiweiß hält länger satt

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Eier liefern hochwertiges Protein und können dadurch zu einem länger anhaltenden Sättigungsgefühl beitragen. Studien zeigen, dass proteinreiche Mahlzeiten kurzfristig das Hungergefühl reduzieren können.

3. Hülsenfrüchte: Bohnen, Linsen und Kichererbsen

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Linsen, Bohnen und Kichererbsen sind echte Sattmacher. Sie liefern eine Kombination aus pflanzlichem Eiweiß und Ballaststoffen, die gemeinsam dazu beitragen können, dass du nach einer Mahlzeit länger zufrieden bist.

4. Nüsse: Kleine Portion, große Wirkung

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Mandeln, Walnüsse und Haselnüsse enthalten gesunde ungesättigte Fettsäuren, Eiweiß und Ballaststoffe. Diese Kombination macht sie zu einem sättigenden Snack für zwischendurch. Eine kleine Handvoll kann helfen, die Zeit bis zur nächsten Mahlzeit zu überbrücken. Nüsse sind zwar energiereich, können aber eine sinnvolle Ergänzung sein, wenn sie andere Snacks ersetzen und nicht einfach zusätzlich gegessen werden.

5. Äpfel und Birnen: Ballaststoffe mit Biss

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Obst kann ebenfalls helfen, den kleinen Hunger zu stillen. Äpfel und Birnen enthalten Ballaststoffe und liefern gleichzeitig Flüssigkeit. Besonders die Schale sollte möglichst mitgegessen werden, da sich dort ein Teil der Ballaststoffe befindet.

6. Naturjoghurt und Skyr: Protein für zwischendurch

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Proteinreiche Milchprodukte wie Naturjoghurt und Skyr können das Sättigungsgefühl unterstützen. Sie eignen sich besonders gut als Zwischenmahlzeit, wenn dich am Nachmittag der Hunger überkommt. Wer keine Milchprodukte verträgt oder konsumieren möchte, kann auf ungesüßte Sojaalternativen zurückgreifen. Diese enthalten ebenfalls pflanzliches Eiweiß. Mit Beeren, Haferflocken oder Nüssen wird daraus ein ausgewogener Snack.

7. Kartoffeln: Unterschätzte Sattmacher

Ofenkartoffeln © Getty Images

Kartoffeln haben nicht unbedingt den Ruf eines Diät-Lebensmittels, können aber ausgesprochen gut sättigen. Besonders gekochte Kartoffeln schneiden in Untersuchungen zur Sättigung gut ab. Sie liefern komplexe Kohlenhydrate und enthalten Wasser sowie Ballaststoffe. Als Ofenkartoffel, Salzkartoffel oder im Salat sind sie eine gute Grundlage für eine sättigende Mahlzeit. Kombiniert mit Gemüse und einer Eiweißquelle entsteht ein ausgewogenes Gericht.