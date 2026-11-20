Tabellenführer Rapid kann beim Auswärtsspiel beim GAK weitere Rekorde knacken.

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Das 8:0-Schützenfest im August war eine der Sternstunden in der bisherigen Saison der Grün-Weißen. Nun geht es am Samstag (19.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) erneut gegen die Rotjacken.

Noch so ein Ergebnis kann man natürlich nicht planen, dass die Grazer das Gegenmittel für den Leader gefunden haben, sieht deren Kapitän Matthias Seidl "aktuell nicht". "Weil wir nicht nur eine Idee verfolgen, sondern in der Offensive unberechenbar bleiben", so der 25-Jährige.

Bundesliga-Rekord zum Greifen nahe

Auch wenn Trainer Johannes Hoff Thorup etwas schaffen möchte, "das über einzelne Siege hinausgeht", sind es einzelne Schritte und Rekorde, die dorthin führen.

Und Rapid hat eine Bestmarke in Sicht, die es in sich hat: Mit einem Sieg würde man den besten Saisonstart der Bundesliga-Geschichte von Red Bull Salzburg aus 2021 überbieten. Die Jaissle-Elf holte damals 35 Punkte (11S, 1U), die Hütteldorfer können nun 36 erreichen.

"Tempo hochhalten" als Erfolgsrezept

Zudem wird auch ein Spitzenwert der eigenen Historie angegangen. Es soll nämlich der zehnte Sieg in Serie folgen, wie einst unter Otto Baric 1987.

Das wird gelingen, wenn sie sich "auf unser eigenes Spiel konzentrieren", wie es der Däne nannte. "Es gilt, das Tempo hoch zu halten, den Ball schnell zu bewegen und Spieler in die Box zu kriegen", wurde Seidl etwas detaillierter. Aja und: "Wie zuletzt die Chancen zu verwerten."

Bilanz des GAK kann sich sehen lassen

Ob Überflieger Yusuf Demir die Spieler in der Spitze füttern wird können, entscheidet sich erst kurzfristig. Nach seiner Prellung beim ÖFB wird das Knie täglich getestet, doch laut seinem Trainer "sieht es ganz gut aus".

Yusuf Demir steht kurz vor seiner Rückkehr © APA/GEORG HOCHMUTH

Worauf sich der GAK stützen kann: Seit dem Wiederaufstieg ist man zuhause gegen Rapid ungeschlagen (2x 1:1), vor fast genau einem Jahr war man in Wien sogar mit 2:1 siegreich. Das Team von Gerald Scheiblehner muss den Gegner maximal frustrieren, nur dann kann die aktuelle Pleitenserie von drei Partien beendet werden.