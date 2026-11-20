Zehn Jahre lang ohne Miete im Süden wohnen? Kalabrien vergibt 50 Wohnungen in kleinen Orten. Auch Menschen aus Österreich können sich bewerben – wenn sie dort dauerhaft leben möchten.

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Ein Haus in Italien für einen Euro klingt schon fast zu gut, um wahr zu sein. Dennoch sorgt das Pasta- und Pizza-Land immer öfter für genau solche Schlagzeilen. Doch Kalabrien legt jetzt noch einen drauf: Im Rahmen des Programms "Ripopola Calabria" werden 50 bislang ungenutzte Wohnungen saniert und anschließend zehn Jahre lang mietfrei vergeben. Wer vom Leben im Süden träumt, kann sich bereits bewerben.

50 Wohnungen in Kalabriens kleinen Orten

Die Unterkünfte verteilen sich auf 26 Gemeinden – von Bergdörfern bis zu Orten in Küstennähe. Sie sind bis zu 140 Quadratmeter groß. Fotos, Grundrisse und geplante Ansichten der sanierten Wohnungen sind auf dem offiziellen Portal von Ripopola Calabria zu sehen.

Der einzige Haken: Die Wohnungen werden kostenlos zur Nutzung überlassen, nicht verschenkt. Einziehen können die ausgewählten Bewerber erst nach der Sanierung. Für die Arbeiten sind nach Abschluss der Vereinbarungen zwischen Region und Gemeinden bis zu 18 Monate vorgesehen.

So kann man sich bewerben

Bewerben können sich Volljährige, die seit mindestens drei Jahren außerhalb Kalabriens wohnen und noch keine öffentliche Förderung für den Kauf einer Wohnung erhalten haben. Das Angebot steht auch Bürgern anderer EU-Staaten offen – also grundsätzlich auch Österreicherinnen und Österreichern. Für den Online-Antrag ist eine im europäischen eIDAS-System anerkannte digitale Identität notwendig. Bei der Vergabe gibt es unter anderem Zusatzpunkte für Familien mit Kindern, Alleinerziehende und junge Paare.

Wer eine Wohnung erhält, muss seinen Wohnsitz dorthin verlegen und zehn Jahre lang beibehalten. Untervermieten oder die Unterkunft an Urlaubsgäste vergeben ist nicht erlaubt. Ein automatisches Kaufrecht nach Ablauf der zehn Jahre gibt es ebenfalls nicht. Details zu Betriebskosten und laufender Instandhaltung werden in der Vereinbarung mit der jeweiligen Gemeinde festgelegt.

Bewerbung bis 18. Dezember möglich

Interessierte können auf der offiziellen Bewerbungsplattform bis zu drei Wohnungen in ihrer Wunschreihenfolge auswählen. Die Bewerbungsfrist endet am 18. Dezember 2026 um 17 Uhr. Mit dem Programm will Kalabrien wieder mehr Menschen in seine kleinen Gemeinden bringen. Für Bewerber ist es die Chance auf ein neues Zuhause in Italien – zwar auf Zeit, aber dafür ohne Miete.