Lugners Malediven-Urlaub wird zur Pannen-Show

Der Baumeister hatte in den ersten Tagen seines "Erholungsurlaubs" nur mit Strapazen zu kämpfen

Türkises Wasser, paradiesische Strände, strahlender Sonnenschein und ein Cocktail in der Hand - so in etwa stellt man sich einen Urlaub auf den Malediven vor. Baumeister Richard Lugner landete am 29. Dezember auf einer der Trauminseln und erlebte dort bisher eher einen Albtraum. Schon bei seiner Ankunft erzählte er gegenüber oe24.at: "Ich hätte schon eine Begleitung gehabt, aber die hat mir kurzfristig abgesagt." Etwa dieselbe Dame, die angeblich Weihnachten bei "Mörtel" und seiner Familie verbracht hat?

Regen und Schiff-Action

Richard Lugner hätte so gerne eine Frau an seiner Seite gehabt. Vor Ort war bisher auch kein passender Urlaubs-Flirt zu finden. "Es sind zwar Pärchen aus Wien da, aber keine Single-Damen", erzählt er. Der strahlende Sonnenschein und das Meer würden das jedoch kompensieren, wäre da nicht der Dauerregen, der den Baulöwen quält. "Hier passiert nicht viel, wenn es regnet." Ein gestrandetes Schiff brachte dann aber auch an einem Regentag ein bisschen Action in des Lugners "faden" Urlaub. Am Donnerstag sollte dann auch das Wetter wieder für Freude sorgen.