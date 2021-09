× Fendrich rockt ÖSTERREICH-Konzert nur mit 2G

Rainhard Fendrich greift Bürgermeister Ludwig vor und rockt sein ÖSTERREICH-Konzert am 7. November mit 2G-Regel.

Ab 1. Oktober gelten in Wien die neuen Corona-Maßnahmen. Bei Konzerten ab 500 Besucher gilt dann die 2G-Regel: Geimpft oder genesen. Tests sind nicht mehr gültig. Bürgermeister Michael Ludwig hat seine Verordnung vorerst bis zum 30.10. anberaumt. Jetzt prescht ihm Rainhard Fendrich vor: Auch für sein ÖSTERREICH-Konzert am 7. November in der Wiener Stadthalle gilt nun nämlich nur die 2G-Regel. Also der Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.

Alle anderen müssen bei der Hit-Show unter dem Motto Starkregen draußen bleiben Das hat Veranstalter Semmel Concerts jetzt auf seine Homepage veröffentlicht. Dazu wird um Vorab Besucherdatenerfassung und das Tragen einer FFP2 Maske ersucht.

Fendrich, der das Wien-Konzert eigentlich für Mai 2020 geplant hatte und wegen Corona jetzt schon drei Mal verschieben musste, verspricht dafür die große Hit-Show: "Ein Konzert ist keine Verkaufsveranstaltung für die CD, sondern eine Begegnung mit dem Publikum. Die Konzerte sind für mich in den letzten Jahren wichtiger geworden als eine CD: Das Livespielen ist das Salz in der Suppe!“ Am Programm stehen alle Klassiker – von Strada del Sole über Blond bis I am from Austria und die Highlights der aktuellen CD Starkregen.