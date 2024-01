Ärger für Lugner: Angestellte feierten Geheim-Party in seiner Villa

Während er auf den Malediven ins neue Jahr rutschte, ließen es Richard Lugners Mitarbeiter in seinem Haus im 19. Bezirk krachen

Da staunte die Polizei nicht schlecht, als zu Silvester ein Alarm in Richard Lugners Villa ausgelöst wurde. Denn der Baumeister war gar nicht im Lande. Er urlaubt gemeinsam mit Tochter Jacqueline und seinem zukünftigen Schwiegersohn auf den Malediven. Dennoch wurde in seinem Haus im 19. Wiener Gemeindebezirk bis in die Puppen gefeiert. Denn Medienberichten zufolge habe er seine Angestellten gebeten, die Villa zu hüten.

© Instagram

Lugner gönnt dem Personal den Spaß

Es seien zwei seiner Mitarbeiter im Haus anwesend gewesen, als die Beamten vor der Tür standen. "Ich lasse mein Haus nicht leer stehen. Das Personal ist zur Sicherheit im Haus", sagt er. Diesmal ging das jedoch nach hinten los. Lugner vergönnt seinen Hausangestellten jedoch den Spaß. Schließlich sei ja niemandem etwas passiert: "Sie haben halt einfach die Alarmanlage ausgelöst. Das war keine Absicht", erklärt er im Gespräch mit oe24.