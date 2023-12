Mausi Lugner: Jetzt eskaliert Streit mit Mr. Ferrari

Auch nach Christina Lugners erklärung, warum sie Heribert Kasper einen gefälschten Louis Vuitton-Schal schenkte, kehrt keine Ruhe ein.

Es war der Weihnachts-Aufreger schlechthin, als Christina Lugner ihrem langjährigen Freund Heribert Kasper einen Schal von Louis Vuitton zum 70. Geburtstag schenkte. Als er diesen seiner Ex-Frau Karin weiterschenkte, flog der Schwindel auf. Der Schal war eine billige Fälschung aus China! "Wenn es nicht so enttäuschend und peinlich für mich wäre, wäre dies alles ja schon wieder sehr lustig und zum Lachen". ärgerte sich Kasper darüber.

Christina Lugner und Heribert Kasper © Helmut Tremmel ×

Tags darauf meldete sich Mausi aus ihrer Villa in Teneriffa bei oe24 und stellte klar: "Ich bin selbst das Opfer!" Sie soll Betrügern aufgesessen sein, die ihr zwei Fake-Schals geschenkt hat und sie dafür acht weitere Schals und Badetücher von Versace gekauft hat. "Ich habe so ein schlechtes Gewissen und könnte heulen", seufzte Mausi im Talk.

Kasper glaubt Opfer-Story nicht

Damit schien der Streit eigentlich vorbei zu sein. Falsch gedacht! Mr. Ferrari glaubt nicht an die Betrugs-Geschichte und meldet sich erneut bei oe24. "Ich bin entsetzt über die Aussagen von Christina! Hat sie das wirklich notwendig sich jetzt als „Opfer“ darzustellen? Noch dazu mit so einer Geschichte! Glaubt sie alle sind blöd?", ätzt Kasper gegen seine einstige gute Freundin. Er will vor allem nicht glauben, dass Mausi nicht aufgefallen ist, dass es sich dabei um billige Kunstseide-Schals handelt und nicht wie bei Louis Vuitton-Produkten normal aus Kaschmir und Wolle. Auch stellt er in Frage, dass sie das Ektikett nicht überrpüft hätte. "Das alles wird immer dubioser und peinlicher für sie!", poltert er weiter.

© privat ×

Vor allem die Enttäuschung über die vermeintliche Ausrede schmerzt Kasper besonders. "Was ich persönlich nicht verstehen kann und deshalb auch sehr enttäuscht bin: Warum gibt sie einfach nicht ehrlich zu einen Fehler gemacht zu haben und fertig! Fehler passieren halt und Größe zeigt man, wenn man diese auch ehrlich zugibt!"

„Mister Ferrari“ Heribert Kasper © Katharina Schiffl

Die Fronten scheinen jetzt immer mehr zu verhärten. Wenn es nicht noch ein verspätetes Weihnachtswunder gibt, könnte die langjährige Freundschaft mit Jahresende endgültig vorbei sein - was sehr schade wäre.