Ungeachtet seiner körperlichen Probleme hat Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz auch sein drittes Match bei den ATP Finals souverän gewonnen.

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Der 23-Jährige schlug am Freitag den Italiener Flavio Cobolli mit 6:4,6:1. Alcaraz stand schon vorher als Gruppensieger fest, im Halbfinale geht es am Samstag gegen Ben Shelton aus den USA. Ab 20.30 Uhr spielen der Russe Daniil Medwedew und der US-Amerikaner Frances Tiafoe um den letzten offenen Platz in der Vorschlussrunde.

Alcaraz, der am kommenden Donnerstag für das Viertelfinale des Davis-Cup-Final-8 in Bologna gegen Österreich eingeplant ist, spielte mit einer großen Bandage am linken Oberschenkel und einem kleineren Tape unterhalb des rechten Knies.

Es war deutlich zu sehen, dass der Spanier die Ballwechsel möglichst kurz halten wollte. Das Aufwärmtraining hatte er verschoben und unmittelbar vor Matchbeginn angesetzt.

Verletzung noch nicht abgeschüttelt

"Ich habe versucht, mich nicht so viel zu bewegen und aggressiv zu sein und das Match zu dominieren", sagte der siebenfache Grand-Slam-Turniergewinner: "Die Herausforderung ist jetzt nicht auf dem Platz, sondern neben dem Platz, um ehrlich zu sein."

Am Donnerstag hatte Alcaraz sein Training abgesagt und sich stattdessen einer MRT-Untersuchung unterzogen, nach der Entwarnung gegeben wurde. Laut "Marca" wollen Alcaraz und sein Team die Situation täglich neu bewerten.