Hohe Beute
Juwelier-Coup mit Diamantbohrer dauerte nur 90 Sekunden
Stmk. Wie auch oe24 berichtete, erfolgte der Einbruchsdiebstahl auf den Innenstadt-Juwelier in der Nacht auf den 30. Oktober gegen drei Uhr in der Früh: Zwei mit schwarzen Hoodie-Anoraks gekleidete Täter marschierten zielgerichtet zu einer der Schaufenstervitrinen. Danach bohrte einer der Täter, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Kapuzenpullover, mit einem Diamanthohlbohrer - der auf dem Bild oben wie ein futuristischer Föhn aussieht, aber extrem leistungsstark und turboschnell ist - ein Loch in das Sicherheitsglas.
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Anschließend verstaute der Mann mit dem Bohrer das exklusive Einbruchswerkzeug in seinem schwarzen Rucksack, während sein Komplize mehrmals durch das gebohrte Loch griff und unzählige hochpreisige Armbanduhren herausfischte. Das Diebesgut verstaute er in einer olivgrünen Umhängetasche. Danach flüchteten beide. Der ganze Spuk dauerte höchstens eineinhalb Minuten.
Eine umgehend eingeleitete Fahndung im Stadtgebiet verlief ohne Erfolg. Das Kriminalreferat Graz hat die Spurensicherung am Tatort durchgeführt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit Gegenstand laufender Erhebungen, die von Ermittlern des Landeskriminalamtes Steiermark übernommen wurden. Sie konnten bei ihren Erhebungen unter anderem Lichtbilder sowie ein Video herstellen, das die Staatsanwaltschaft Graz nun zur Veröffentlichung freigab.
Hinweise zur Identität der unbekannten Täter sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059/133/603333 erbeten.
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