Wende im Fall eines tot aufgefundenen Slowaken in der Obdachlosenunterkunft in Wien: Zunächst sprach alles für Fremdverschulden, doch der Mann war unglücklich gestürzt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Wie oe24 berichtete, wurde Mittwochabend ein 48-jähriger Slowake von einer Mitarbeiterin einer Obdachlosenunterkunft in der Kastaninenallee Meidling tot in einem Zimmer der Unterkunft der Sozialeinrichtung aufgefunden.

Im selben Raum hielt sich auch ein 41-jähriger Pole auf, der beim Eintreffen der Polizisten seinen Vollrausch ausschlief und an dem Blutanhaftungen festgestellt wurden. Da aufgrund der vorgefundenen Umstände eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Landeskriminalamt Wien hinzugezogen und der Zimmerkollege vorläufig festgenommen.

Zwischenzeitlich wurde der Leichnam des 48-Jährigen obduziert. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge liegen - wie sich jetzt herausstellte - keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Kopfverletzung des Mannes ist mit einem Sturz vereinbar, war jedoch nicht todesursächlich. Ein toxikologisches Gutachten ist noch ausständig - jetzt sieht alles nach einem gesundheitlichen Problem bzw. massivem Alkoholmissbrauch aus.