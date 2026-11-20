Obduktion ergab:
Mord-Alarm in Meidling war Tod nach Sturz
Wien. Wie oe24 berichtete, wurde Mittwochabend ein 48-jähriger Slowake von einer Mitarbeiterin einer Obdachlosenunterkunft in der Kastaninenallee Meidling tot in einem Zimmer der Unterkunft der Sozialeinrichtung aufgefunden.
Im selben Raum hielt sich auch ein 41-jähriger Pole auf, der beim Eintreffen der Polizisten seinen Vollrausch ausschlief und an dem Blutanhaftungen festgestellt wurden. Da aufgrund der vorgefundenen Umstände eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Landeskriminalamt Wien hinzugezogen und der Zimmerkollege vorläufig festgenommen.
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Zwischenzeitlich wurde der Leichnam des 48-Jährigen obduziert. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge liegen - wie sich jetzt herausstellte - keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Kopfverletzung des Mannes ist mit einem Sturz vereinbar, war jedoch nicht todesursächlich. Ein toxikologisches Gutachten ist noch ausständig - jetzt sieht alles nach einem gesundheitlichen Problem bzw. massivem Alkoholmissbrauch aus.
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