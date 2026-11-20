Das höchste reine Wohnhaus der Welt entsteht in Dubai, und ein Betrieb aus Amstetten ist mit dabei: Doka liefert die Schalung für den "Burj Binghatti Jacob & Co Residences".

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In Dubais Business Bay wächst ein Turm der Superlative. Binghatti und die Luxusmarke Jacob & Co bauen gemeinsam das Gebäude, das nach der Fertigstellung das höchste reine Wohnhaus der Welt sein soll. Der Schalungsspezialist Doka liefert dafür Schalungs- und Klettersysteme. Grundlage ist eine Zusammenarbeit mit Binghatti Holdings, die 2024 vereinbart wurde.

Im Einsatz ist unter anderem das automatische Klettersystem SKE50 plus. Damit lassen sich Gebäudekern und Scherwände Stockwerk für Stockwerk bauen, unabhängig von der Verfügbarkeit von Baukränen. Ziel ist ein Baufortschritt von einem Stockwerk pro Woche.

Hightech in luftiger Höhe

Eine selbstkletternde Plattform macht paralleles Arbeiten auf mehreren Ebenen möglich. Doka-Manager Taher Rihawi sagt, mit der Schalungsexpertise und den modernen Kletterlösungen unterstützt Doka die Umsetzung des Projekts.

Die markanten, diamantförmigen Turmspitzen prägen das Design des Burj Binghatti Jacob & Co Residences.

Betreut wird der Bau gemeinsam von Doka-Ingenieuren auf der Baustelle, dem Hauptauftragnehmer und Experten am Firmensitz in Amstetten und in Dubai. So wurden Planungsunterlagen termingerecht geliefert und manche Systemteile vor Ort gefertigt. Das verkürzt Lieferzeiten.

Doka hat schon beim Burj Khalifa mitgebaut und ist auch beim Burj Azizi dabei, der künftig das zweithöchste Gebäude der Welt werden soll.