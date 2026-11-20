Nach den Krampus-Gewaltexzessen in Oberösterreich und Kärnten schaut ganz Niederösterreich auf Gresten: Am Samstag laufen rund 180 Krampusse durch den Ort. Die Polizei ist mit Streifen im Einsatz.

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Die Bilder sind noch frisch: In Oberösterreich bewarfen Jugendliche Krampusse mit Steinen, in Kärnten rissen Besucher sie an den Hörnern. Jetzt steht der Krampuslauf in Gresten (Bezirk Scheibbs) vor der Tür. Am Samstag werden rund 180 Krampusse und etwa 2.500 Gäste erwartet.

Auch in Niederösterreich krachte es zuletzt: In Ybbsitz rammte eine Percht ein Absperrgitter in die Zuschauermenge, eine Frau musste ins Spital.

Mulmiges Gefühl: "Unter der Maske sind Menschen"

Organisator Moritz Hofmarcher läuft selbst als Krampus mit. "Man denkt natürlich darüber nach und hat ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber Angst haben wir keine. Wir sind zuversichtlich", sagt er. Sein Appell an das Publikum: "Unter der Maske sind Menschen."

Besonders gefährlich ist das Ziehen an den Hörnern. Die Masken wiegen bis zu 20 Kilo, das kann lebensgefährlich enden, warnt der Neunkirchner Organisator Christian Schicker.

Aufpasser im Einsatz

In Gresten bekommt jede Krampusgruppe zwei Aufpasser, dazu fährt die Polizei Streifen. Landesweit setzt die Exekutive verstärkt auf Absperrgitter. Polizeisprecher Johann Baumschlager kündigt an: "Wir werden auf Krampusläufen rigoros gegen Nötigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgehen." Hoffen wird, dass nichts passiert!