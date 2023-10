Großbrand am Londoner Flughafen Luton legt Flugverkehr lahm

Da die Sicherheit der Mitarbeiter und Passagiere "oberste Priorität" habe, "haben wir beschlossen, alle Flüge bis Mittwoch, den 11. Oktober um 12.00 Uhr (13.00 Uhr MESZ, Anm.) auszusetzen", hieß es in einer Erklärung des Flughafens am Mittwoch. Passagieren wurde zudem empfohlen, nicht zum Flughafen zu fahren, da der Zugang stark eingeschränkt sei.

All flights to and from the UK's London Luton Airport have been suspended until 12 pm, 11th October due to a large fire on the top floor of a multi-story Terminal car park-2 which resulted in partial structural collapse. pic.twitter.com/H9JIAhGdXp