× Verstörend: Erschreckende Simulation zeigt 'Todes-Achterbahn'

Schon allein der Gedanke an die sogenannte Todes-Achterbahn, die nie gebaut wurde, versetzt Menschen in Angst und Schrecken. Wer wissen will, wie es sich anfühlt, damit zu fahren, bekommt nun die Gelegenheit dazu.

Im Jahre 2010 designte der Litauer Julijonas Urbonas den berühmt-berüchtigten "Euthanasia Rollercoaster", also die Euthanasie-Achterbahn. Er selbst beschreibt sein Werk folgendermaßen: "Sie wurde kreiert, um das Leben eines Menschen mit Eleganz und Euphorie zu nehmen." Zudem würde man nach wenigen Sekunden "das Bewusstsein verlieren und sterben". Genannt wird die Monstrosität auch die "hypothetische Todesmaschine in der Form einer Achterbahn". © Julijonas Urbonas × Grundriss des tödlichen Euthanasia Rollercoaster Bisher hab es nur zahlreiche Mythen, Legenden und Diagramme, die beschrieben, wie gefährlich die Todes-Achterbahn sei. Allerdings erstellte nun der TikToker "ridesnslides" eine Simulation, die zeigt, wie es ist, mit dieser Achterbahn zu fahren. 500 Meter Fall, 360 km/h, die Belastung einer 10-fachen Schwerkraft und 7 Loopings inklusive. Wer also mutig genug ist, kann es hier selbst versuchen: