Große Trauer bei Bruno Mars: Der Superstar hat seinen Vater Peter Hernandez verloren. Der 74-Jährige brachte seinen Sohn schon als Kleinkind auf die Bühne und prägte dessen musikalischen Weg. Auf Instagram verabschiedete sich der Sänger mit bewegenden Worten.

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"Letzte Woche durfte ich meinen Vater ein letztes Mal umarmen", schrieb Mars zu mehreren persönlichen Fotos. Eines davon zeigt ihn, wie er seinen Vater im Krankenhausbett umarmt.

"Wenn ihr mich jemals über ihn habt sprechen hören, dann habe ich immer gesagt, dass er der Mann ist, der mir alles beigebracht hat, was ich weiß, vor allem, wenn es um Musik geht", erinnert sich der Sänger.

Sein Vater habe ihn und seine fünf Geschwister großgezogen. "In meinen Augen war er der beste Vater der Welt, und ich werde ihn jeden Tag vermissen, bis wir uns wiedersehen. Ich liebe dich, Pops."

Auch an seine Mutter dachte Mars in seinem Abschied: "Gib Mama da oben einen Kuss von mir." Sie war bereits 2013 an einem Hirnaneurysma gestorben.

Schon als Kleinkind auf der Bühne

Peter Hernandez hatte seinen Sohn früh für Musik begeistert. Der Musiker gründete die Doo-Wop-Gruppe "The Love Notes" und trat mit seiner Familie regelmäßig bei Shows am Waikiki Beach auf Hawaii auf. Bruno stand bereits mit zwei Jahren als "Little Elvis" auf der Bühne.

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Ein Foto aus dem Instagram-Beitrag zeigt den kleinen Bruno im Elvis-Kostüm, während sein Vater ihm die Mikrofone hält. Auch abseits der Bühne prägte Hernandez seinen Sohn: Er brachte ihm die Musik von Legenden wie Jackie Wilson und James Brown näher.

Der Vater prägte seinen unverwechselbaren Stil

Wie sehr sich Bruno Mars an seinem Vater orientierte, erzählte er 2017 dem Portal "Remezcla". Von ihm habe er unter anderem seinen Stil übernommen: Ringe am kleinen Finger, Lackschuhe, Anzüge und die markante Haartolle.

Schon 2012 hatte der Sänger bei CNN erklärt, dass er seine Karriere ohne die Liebe seiner Eltern und das musikalische Wissen seines Vaters nicht hätte aufbauen können. © Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

Sein Vater sei ein Musiker der alten Schule gewesen und habe auf Hawaii mit seinem Auftreten Eindruck gemacht. Auch seinen Hang zu Cadillacs und auffälligem Goldschmuck führte Mars auf ihn zurück.

Schon 2012 hatte der Sänger bei CNN erklärt, dass er seine Karriere ohne die Liebe seiner Eltern und das musikalische Wissen seines Vaters nicht hätte aufbauen können. Nun nimmt er Abschied von seinem wichtigsten musikalischen Vorbild.