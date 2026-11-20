Milka stellt die Weihnachtssaison 2026 ganz unter das Motto des Wichtelns. Bei einer Live-Show in der Wiener Stadthalle sorgten Andi Herzog und Toni Polster dabei für reichlich Schmäh.

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Unter dem Motto "Zu Weihnachten Freude schenken" lädt Milka in der Weihnachtssaison 2026 dazu ein, Familie und Freundinnen sowie Freunde mit zarten Gesten zu überraschen. Passend dazu schlüpfte Milka-Markenbotschafter Andi Herzog am 19. November im Rahmen der Live-Bühnenshow "Herzog & Polster" in der Wiener Stadthalle F in die Rolle des Weihnachtswichtels und wichtelte vor rund 2.000 Besucherinnen und Besuchern mit seinem Bühnenpartner und Fußballlegende Toni Polster.

Humorvolle Geschenke auf der Bühne

Die Comedy-Show "Herzog & Polster" tourt derzeit durch ganz Österreich und machte am 19. November Station in Wien. Neben vielen Wuchteln zählte die Wichtel-Aktion zu den Höhepunkten des Abends: Als Weihnachtswichtel überreichte Andi Herzog seinem Bühnenpartner ein humorvoll zusammengestelltes Milka-Wichtelpackerl, das neben Schokolade auch Haarfärbemittel für Tonis Mähne enthielt. Toni Polster revanchierte sich ebenfalls mit einem Augenzwinkern und schenkte Andi Herzog ein Ameisenbär-Stofftier – bei der Vorliebe für Schokolade waren sich beide aber einig.

Andi Herzog mit Toni Polster © Raphael Mittendorfer | DOMINGO STUDIOS

Eine Portion Schmäh beim Wichteln

Über den Start in die Weihnachtssaison sagte Andi Herzog: "Beim Wichteln kann ich mich so richtig ausleben – da ist immer auch eine Portion Schmäh mit im Packerl". Zugleich betonte er den Wert des Brauchs: "Aber ganz ohne Schmäh: Das Ritual macht wirklich Freude – dem Schenker und dem Beschenkten. Es ist nur eine kleine Geste, hat aber eine große Wirkung. Es tut einfach gut, wenn man weiß, dass jemand an einen denkt – sogar wenn es der Toni ist!".

Mit der gemeinsamen Aktion in der Wiener Stadthalle fiel somit der offizielle Auftakt für die diesjährige Milka-Weihnachtskampagne.