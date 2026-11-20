Wiener Stadthalle
Andi Herzog wichtelt mit Toni Polster in Wien
Unter dem Motto "Zu Weihnachten Freude schenken" lädt Milka in der Weihnachtssaison 2026 dazu ein, Familie und Freundinnen sowie Freunde mit zarten Gesten zu überraschen. Passend dazu schlüpfte Milka-Markenbotschafter Andi Herzog am 19. November im Rahmen der Live-Bühnenshow "Herzog & Polster" in der Wiener Stadthalle F in die Rolle des Weihnachtswichtels und wichtelte vor rund 2.000 Besucherinnen und Besuchern mit seinem Bühnenpartner und Fußballlegende Toni Polster.
Humorvolle Geschenke auf der Bühne
Die Comedy-Show "Herzog & Polster" tourt derzeit durch ganz Österreich und machte am 19. November Station in Wien. Neben vielen Wuchteln zählte die Wichtel-Aktion zu den Höhepunkten des Abends: Als Weihnachtswichtel überreichte Andi Herzog seinem Bühnenpartner ein humorvoll zusammengestelltes Milka-Wichtelpackerl, das neben Schokolade auch Haarfärbemittel für Tonis Mähne enthielt. Toni Polster revanchierte sich ebenfalls mit einem Augenzwinkern und schenkte Andi Herzog ein Ameisenbär-Stofftier – bei der Vorliebe für Schokolade waren sich beide aber einig.
Auch interessant
Eine Portion Schmäh beim Wichteln
Über den Start in die Weihnachtssaison sagte Andi Herzog: "Beim Wichteln kann ich mich so richtig ausleben – da ist immer auch eine Portion Schmäh mit im Packerl". Zugleich betonte er den Wert des Brauchs: "Aber ganz ohne Schmäh: Das Ritual macht wirklich Freude – dem Schenker und dem Beschenkten. Es ist nur eine kleine Geste, hat aber eine große Wirkung. Es tut einfach gut, wenn man weiß, dass jemand an einen denkt – sogar wenn es der Toni ist!".
Mit der gemeinsamen Aktion in der Wiener Stadthalle fiel somit der offizielle Auftakt für die diesjährige Milka-Weihnachtskampagne.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden