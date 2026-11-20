Süße Sensation in der Buckligen Welt: Die Imkerschule Warth räumt in Wieselburg ab und bekommt für den Bergahornhonig auch noch die "Goldene Honigwabe".

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Die Imkerschule Warth ist "Bio-Imker des Jahres". Bei der Produktprämierung in Wieselburg gibt es zusätzlich die "Goldene Honigwabe" für den Bergahornhonig, dazu zehnmal Gold und zweimal Silber für Wald-, Blüten- und Lindenblütenhonig.

LR Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) gratuliert: "Ein süßer Beweis, dass Qualität und Natur Hand in Hand gehen." Rund die Hälfte aller Imker-Fachkräfte und Meister Österreichs wird in Warth ausgebildet.

Goldene Serie

Schulleiterin Katharina Brunner jubelt: "Heuer sind uns wahre Meisterwerke des flüssigen Goldes gelungen." Schon 2018 war die Schule Imker des Jahres, die Honigwabe gab es fünfmal. Jetzt hat sie sechs Trophäen. Die Imkermeister Wolfgang Oberrisser und Alois Spanblöchl betreuen rund 180 Bienenvölker.

Den Siegerhonig gibt es werktags von 8 bis 12 Uhr im Ab-Hof-Laden der Fachschule.