Pensionist angegriffen: Wer kennt diese vier Räuber?

Die Männer sollen versucht haben unter Gewalt einem 72-Jährigen die Armbanduhr geraubt zu haben.

Die Polizei hat nun über die Anordnung der Staatsanwaltschaft Fotos der vier mutmaßlichen Räuber veröffentlicht. Die Männer sollen bereits am 31. Mai am Haarhof in der Wiener Innenstadt versucht haben einen Pensionisten (72) auszurauben.

© LPD Wien

© LPD Wien

Opfer hielt Uhr fest

Dabei wollten sie unter Anwendung erheblicher Gewalt die teure Armbanduhr vom Handgelenk des Opfers reißen. Weil der 72-Jährige das Schmuckstück allerdings festhielt und sich die Uhr auch nicht löste, liefen die Angreifer in Richtung Wallnerstraße davon.

© LPD Wien

© LPD Wien

Sachdienliche Hinweise, auch anonym, zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Männer bzw. Flucht und Tat werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310 33800 erbeten.