Zu 12,5 Jahren Haft wurde diese Woche ein 17-jähriger Steirer verurteilt. Er hat einen 84-jährigen Nachbarn aus purer Lust am Töten brutal ermordet. Im Prozess unbeantwortet blieb: Wie konnte es so weit kommen?

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Stmk. Alex G., der in einem 3.000-Einwohner-Ort in der idyllischen Südsteiermark mit Vater, Mutter und jüngerem Bruder lebte, war bzw. ist ein Kind unserer Zeit. Mit möglicherweise zu viel Vehemenz versucht das erwachsene Umfeld der Generation, das Gefühl für Zusammenhalt, Freundschaft, Sozialleben und Empathie mitzugeben - doch die virtuelle Welt und alle damit verbundenen Verlockungen und Ablenkungen sind stärker. Alle laufen Gefahr, mit dem abzudriften, besonders Sensible zerschellen an der Flut an Videos und Infos, noch ehe sie zur Persönlichkeit gereift sind.

Alex G. fiel schon im Kindergarten aus der Rolle - er hatte Schrei- und Tobsuchtsanfälle. Seine Eltern gingen mit ihm zum Psychologen, doch der konnte keine konkrete Diagnose stellen. Vielleicht hätte man nachsetzen sollen, doch das Kind schien sich zu beruhigen. In der Stille wuchs der wahre Dämon: die Isolation. Keine Teilnahme am Dorfleben, kein Freundeskreis, nur Computerspiele und YouTube-Videos (später Reels auf TikTok & Co.). Hier fand der mäßige Schüler wie zum Beispiel die 14-Jährige in Wien (die aus Lust am Töten am Friedhof eine Grabbesucherin erstach und zu acht Jahren Haft sowie zur Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum verurteilt wurde) auf Serienmörder, die ihn in den Bann zogen. Dabei entwickelte er selbst - in diesem Fall ganz ohne Zutun des Sadistennetzwerkes "The Com" - den Drang, Leben auszulöschen.

Um drei Uhr in der Nacht wurde Teenie zum Killer

Das Mordopfer, der 84-Jähriger Dietger F., hätte nächstes Jahr diamantene Hochzeit gefeiert. Seine Frau überlebte, hat sich aber bis heute nicht von der A ttacke erholt. © google maps, privat

Zunächst folterte und tötete Alex Mäuse, dann eine Taube, nicht zufällig wählte er nach dem Poly seine Lehre in einem Fleischerbetrieb, doch letztlich reichte es ihm auch nicht, eigenhändig ein Schwein abzuschlachten. Er wollte Menschen töten. Dafür suchte er sich gezielt ein altes betagtes Ehepaar aus, von dem wenig Gegenwehr zu erwarten war. In der Nacht zum 22. April um 3.00 Uhr in der Früh kletterte der mittlerweile 17-Jährige über den Balkon in das Haus seiner Opfer. Man muss das Grauen, das das Paar, das demnächst die diamantene Hochzeit gefeiert hätte, durchleben musste, hier nicht noch einmal wiederholen, Dietger F. erlag noch im Ehebett seinen schweren Verletzungen, die 80-jährige Gattin - die das Haus aber an diesem Tag nie mehr betreten wird - überlebt, was aber der Angreifer in seinem Blutrausch anfänglich gar nicht mitbekam.

"Mama, ich hab zwei Menschen abgestochen"

Überzeugt, zwei Menschen ermordet zu haben, wählt Alex den Notruf und erklärt im steirischen Dialekt, aber völlig emotionslos, als ob er von einem Blatt Papier abliest: "Ich habe zwei Leute getötet, die Adresse ist..." - und wo man ihn abholen kann.

Zwischenzeitlich trifft er mit seiner Mutter zusammen, die aufgewacht ist. Auch ihr erzählt er, wie wenn er sich einen Finger verstaucht hätte: "Mama, zuck nicht aus, ich hab was Schlimmes gemacht. Ich hab zwei Menschen abgestochen." Auch der Richter beim Prozess ein halbes Jahr später in Graz ist von der Emotionslosigkeit, mit der der 17-Jährige seine Tat schildert, entsetzt. "Schuldig", antwortet Alex ohne zu zögern. "Mir ist nie um das Leid, nur um die Tötungshandlung gegangen." Er habe sich "irgendwie taub gefühlt. Ich hab keine Freude verspürt oder so." Der Richter daraufhin: "Sie schildern das alles, als hätten Sie eine Sonntagszeitung gestohlen. Da kommt eine Eiseskälte in den Saal herein."

Der Richter verurteilt Alex G. zu 12,5 Jahren Haft (nicht rechtskräftig), die der junge Steirer aufgrund seiner schwerwiegenden und nachhaltigen psychischen Störung - als Kind war er wie gesagt zwei Jahre in Therapie - auf der Forensik verbringen wird. Diese Form der Unterbringung von zurechnungsfähigen, aber gefährlichen Tätern beinhaltet, dass er solange von der Welt ferngehalten wird, bis er geistig gesund ist und (zu) sich selbst gefunden hat. Das kann über die 12,5 Jahre hinaus oder sogar "für immer", also lebenslang bedeuten, aber bei besonders günstiger Entwicklung könnte er schon bei der Halbstrafe nach sechs Jahren als 23-Jähriger wieder in die Freiheit entlassen werden. Wir werden es - aus Daten- und Persönlichkeitsschutz - nicht erfahren. Außer es passiert wieder etwas, was - egal wie abgelenkt und empathielos die ganze Welt sein wird - nicht zu hoffen ist.