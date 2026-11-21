Jennifer Lawrence (36) hat in einer US-Talkshow offen bestätigt, dass sie neue Brustimplantate hat, und dabei auch Details zu Größe und behandelndem Arzt verraten.

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Gemeinsam mit ihrem "Tribute von Panem"-Kollegen Josh Hutcherson (34) war Jennifer Lawrence am Donnerstag in der US-Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen" zu Gast. Moderator Andy Cohen (58) sprach mit den beiden über eine Geschichte aus der Realityshow "The Real Housewives of New York", in der eine Kandidatin erzählt hatte, sich bei einer Auseinandersetzung die Nase an der Brust einer anderen Frau gebrochen zu haben.

Geständnis und Scherz in der Talkshow

Als Cohen wissen wollte, ob Lawrence sich erklären könne, wie so etwas möglich sei, antwortete sie zunächst: "Ja, und ich habe Implantate." Auf die überraschte Nachfrage des Moderators bestätigte die 36-Jährige: "Ja, sie sind neu." Danach nannte sie auch den Namen ihres behandelnden Arztes: Dr. Steven Teitelbaum aus Santa Monica.

Jennifer Lawrence © FilmMagic

Größe und frühere Aussagen zur Brust-OP

Auf die Frage nach der Größe erklärte Lawrence, dass es sich um ein volles C-Körbchen handle. "Ich glaube? Sie sind genauso groß wie vorher", ergänzte sie. Als Cohen ihre neuen Brüste lobte, scherzte sie: "Jedenfalls habe ich schon zwei Nasen gebrochen." Dass sich ihr Körper nach ihren Schwangerschaften verändert hat, hatte die mit Kunsthändler Cooke Maroney (41) verheiratete Schauspielerin, die zwei Söhne hat, bereits zuvor thematisiert. Im Magazin "The Cut" hatte sie kürzlich gesagt: "Ich will eine sexy Mama sein", und erwähnt, dass sich ihr Körper nach dem zweiten Kind anders entwickelt habe als nach der ersten Schwangerschaft; auch eine Bruststraffung hatte sie in diesem Zusammenhang öffentlich angesprochen.