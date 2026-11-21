Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht hat den Schritt gewagt und sich in der renommierten Cosmedica Clinic in Istanbul einer aufwendigen Haartransplantation unterzogen. Im oe24-Talk spricht der Schauspieler über den Eingriff.

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Lichter werdendes Haar am Oberkopf beschäftigte Jimi Blue Ochsenknecht schon seit geraumer Zeit. Nach gründlicher Überlegung entschied sich der Künstler für die Reise an den Bosporus, wo die Behandlung im Rahmen einer Kooperation stattfand. Über das Zustandekommen der Zusammenarbeit erklärte Levent Acar im oe24-Gespräch: "Jimi hat sich nach eigener Aussage schon seit zwei, drei Jahren mit einer Haartransplantation beschäftigt. Dass er sich am Ende für Cosmedica entschieden hat, freut uns natürlich. Bei ihm standen wie bei allen unseren Patienten zuerst die Untersuchung der Kopfhaut und die gemeinsame Planung der Haarlinie. Das Gespräch haben wir direkt auf Deutsch geführt, das macht vieles leichter."

Jimi Blue Ochsenknecht nach seiner Haartransplantation bei Dr. Acar. © Cosmedica Clinic

Auch Jimi Blue selbst betonte im oe24-Talk die entscheidende Rolle der persönlichen Atmosphäre: "Ich habe tatsächlich ein paar Anfragen bekommen und habe mich dann einfach für Cosmedica entschieden, weil die Kommunikation sehr, sehr gut war von Anfang an. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt und hatte einfach ein sehr gutes Gefühl."

Jimi Blue Ochsenknecht während der Haartransplantation © Cosmedica Clinic

Präzisionsarbeit unter dem Mikroskop: Bis zu acht Stunden OP

Wann ein solcher Eingriff medizinisch sinnvoll ist, ordnete Acar im Interview fundiert ein: "Den einen richtigen Zeitpunkt gibt es nicht, entscheidend ist die Diagnose. Eine Haartransplantation eignet sich vor allem bei anlagebedingtem Haarausfall, denn die Haare vom Hinterkopf sind gegen das Hormon unempfindlich, das diesen Haarausfall auslöst. Wichtig ist außerdem, dass am Hinterkopf genügend Spenderhaare vorhanden sind und dass wir einschätzen können, wie sich der Haarausfall weiter entwickelt. Ganz praktisch sollte man nach dem Eingriff ein bis zwei Wochen Auszeit einplanen."

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Den Ablauf des eigentlichen Operationstages beschrieb der Experte Schritt für Schritt: "Am Anfang stehen die Untersuchung der Kopfhaut und das Beratungsgespräch, in dem ich die neue Haarlinie gemeinsam mit dem Patienten plane und einzeichne. Die Haarlinie braucht kleine Unregelmäßigkeiten. Es ist keine gerade Linie, das ist sehr wichtig. Unter örtlicher Betäubung werden dann einzelne Haarwurzelgruppen, sogenannte Grafts, am Hinterkopf entnommen, unter dem Mikroskop sortiert und im lichten Bereich eingesetzt, das kann bis zu acht Stunden dauern. Am Tag danach kontrollieren wir das Ergebnis und waschen die Haare zum ersten Mal in der Klinik."

Jimi Blue Ochsenknecht ließ sich bei Dr. Acar in Istanbul die Haare transplantieren. © Cosmedica

Realistische Erwartungen für ein natürliches Ergebnis

Dr. Acar zeichnet die neue Haarlinie ein. © Cosmedica Clinic

Gleichzeitig warnte der Mediziner vor überzogenen Vorstellungen und hob hervor: "Man sollte realistische Erwartungen haben: Bei fortgeschrittenem Haarausfall lässt sich die frühere Haardichte in der Regel nicht wiederherstellen. Wir haben bei Jimi jetzt das aufgefüllt, was ausgefallen ist, aber die Transplantation allein schützt die nicht transplantierten Haare nicht. Deshalb planen wir die Haarlinie so, dass sie auch in einigen Jahren noch natürlich aussieht, und weisen darauf hin, wenn eine begleitende Behandlung sinnvoll sein kann." Erste Vorher-Nachher-Aufnahmen, die oe24 vorliegen, zeigen einen sichtlich erleichterten Jimi Blue Ochsenknecht beim vertrauten Händedruck mit seinem Operateur.