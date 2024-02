Sexclub-Morde: Afghane (27) geständig

Der 27-jährige Afghane zeigte sich in der ersten Einvernahme "grundsätzlich geständig".

Ein nach der Tötung von drei Frauen in einem Wiener Bordell festgenommener Verdächtiger ist nach Angaben der Ermittler "grundsätzlich geständig". Um ein Tatmotiv und Hintergründe der verheerende Messerattacke zu klären, die Freitagabend in einem Etablissement im Bezirk Brigittenau verübt worden war, werde der Asylwerber aus Afghanistan (27) weiter einvernommen, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Sonntag. Die Opfer seien höchstwahrscheinlich chinesische Staatsbürgerinnen.

"Im Zuge der ersten Einvernahmen des festgenommenen 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen zeigte er sich grundsätzlich geständig", sagte der Sprecher. Die Obduktionen der drei Opfer in Anwesenheit von Kriminalbeamten der Tatortgruppe des Landeskriminalamts sind für heute, Sonntag, angesetzt. Die Ermittlungen zur sicheren Feststellungen ihrer Identitäten waren noch immer im Gang. Am Sonntagabend soll der Verdächtige in eine Justizanstalt überstellt werden.

In diesem Bordell in der Engerthstraße soll der Dreifach-Mord passiert sein © Google Maps ×

Afghane kam erst 2022 nach Österreich

Ebadullah A. stellte 2022, also erst vor zwei Jahren, einen Asylantrag in Österreich. Genauer gesagt tat er dies in Kärnten, weshalb er das Bundesland eigentlich nicht verlassen hätte dürfen. In Wien war der Asylwerber damit als U-Boot unterwegs, als er die Bluttat im "Studio 126a" verübte.

In der Nähe des Tatorts wurde von der Polizei ein Leichenzelt aufgebaut © Viyana Manset Haber ×

Der 27-Jährige war am Freitagabend vermutlich der letzte Besucher des Bordells. Der Mann hatte sich bei seiner Festnahme in einer Grünanlage gegenüber des Tatorts aggressiv verhalten und musste von WEGA-Polizisten mit einem Taser überwältigt werden.

In dem Rotlicht-Lokal dürfte sich zuvor ein regelrechtes Blutbad abgespielt haben. Die getöteten Frauen wiesen massive Schnitt- und Stichverletzungen auf, so dass den Einsatzkräften schon beim Betreten des Tatorts klar war, dass für die Opfer jede ärztliche Hilfe zu spät kam. Eine ebenfalls im Lokal arbeitende Frau, hatte sich in einem weiteren Zimmer aufgehalten und sich dort eingesperrt. Dort musste sie die Horror-Tat mit anhören