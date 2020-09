Wo wir ab Montag wieder Maske tragen müssen

Die Regierung stellte am Freitag ein neues Maßnahmen-Paket im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor - Was jetzt ab Montag gelten wird.

Wien. Die neuen Maßnahmen sollen jetzt längerfristig (also bis über den Winter) in ganz Österreich in Kraft treten. Neben der Maskenpflicht wird auch die ursprüngliche Lockerungsverordnung stark zurückgenommen. Ginge es nach Kanzler Sebastian Kurz, würde das Publikum weiter beschränkt werden. Die Grünen lehnten ab.

1. Masken in Geschäften

Wie bis Mai gilt jetzt wieder die Maskenpflicht in allen Geschäften, also im gesamten Handel, für Kunden und Angestellte.

2. MNS für Kellner

Wie in sämtlichen EU-Staaten minus Skandinavien müssen ab Montag auch wieder Kellner die Masken tragen.

3. Events: mit Sicherheit

Indoor dürfen Veranstaltungen mit Sitzplätzen und Sicherheitskonzept 1.5000 Zuschauer statt 5.000 empfangen

4. Events: ohne Sicherheit

In geschlossenen Räumen dürfen künftig bei Veranstaltungen ohne Sitzplätze maximal 50 Personen teilnehmen

5. 3.000 Gäste outdoor

Bei Veranstaltungen im Freien - etwa in Fußballstadien - sind künftig 3.000 statt 10.000 Zuschauer erlaubt.

6. Gastro nur im Sitzen

Barbereiche werden eingeschränkt. Künftig darf nur noch an Tischen serviert werden. Nicht mehr an der Theke.