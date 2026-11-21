Österreich steht ein erster großer Wintereinbruch bevor.

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Während es am Samstag zunächst noch in vielen Regionen regnet, sinkt die Schneefallgrenze am Sonntag deutlich ab. Vor allem entlang der westlichen und nördlichen Alpen kündigen sich kräftige Niederschläge an. Am Arlberg könnten bis Mittwoch sogar 70 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Auch in höher gelegenen Tälern sind beachtliche Schneemengen möglich.

Der Samstag beginnt in weiten Teilen Österreichs bewölkt, windig und regnerisch. Oberhalb von 900 bis 1200 Metern fällt bereits Schnee. Besonders vom Bregenzerwald bis zur westlichen Obersteiermark bleibt es unbeständig. Im Süden sowie vom Innviertel bis ins Burgenland lockert es hingegen zunehmend auf. Der kräftige West- bis Nordwestwind lässt im Tagesverlauf nach. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und zehn Grad, im Südosten sind bis zu zwölf Grad möglich.

Am meisten Schnee wird am Arlberg erwartet © Getty Images

Schneefallgrenze sinkt am Sonntag deutlich

Am Sonntag erreicht die kältere Luft weitere Teile des Landes. Während es im Norden und Osten zunächst noch längere trockene und sonnige Phasen gibt, ziehen von Westen und Süden her Niederschläge auf. Ab Mittag breiten sich Regen und Schneefall von Vorarlberg bis Kärnten aus, später wird auch die Südsteiermark erfasst. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 700 und 1200 Metern. Damit kann es in den Alpen bereits bis in zahlreiche Täler schneien.

Besonders winterlich wird es am Montag. Von Vorarlberg bis ins Salzkammergut dominieren Wolken, dazu kommen weitere Schnee- und Regenschauer. Die Schneefallgrenze sinkt stellenweise bis in die Tallagen. Auch in anderen Alpenregionen sind Schneeschauer möglich. Gleichzeitig wird es deutlich kälter: Die Temperaturen erreichen höchstens minus ein bis plus sieben Grad. Auf 2000 Metern sinken die Werte auf etwa minus acht Grad.

70 Zentimeter Neuschnee

Die größten Neuschneemengen zeichnen sich nach den aktuellen Modellberechnungen am Arlberg ab. Wie die Modellkarten auf tauernwetter.at zeigen, könnten bis Mittwoch zwischen Lech, Warth und St. Anton 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter zusammenkommen. In höheren Lagen dürfte dieser nahezu vollständig als Schnee fallen.

Schnee © tauernwetter.at

Auch in den höher gelegenen Orten könnte sich eine beachtliche Schneedecke bilden. Für Lech und St. Anton werden derzeit etwa 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee in Aussicht gestellt. Besonders ergiebig sollen die Niederschläge am Sonntag und Montag ausfallen, wenn die Kaltluft nach Österreich vorstößt. Im Bregenzerwald könnten die Niederschlagsmengen örtlich sogar 125 Liter pro Quadratmeter erreichen. In tieferen Lagen fällt allerdings ein Teil davon als Regen.

Schnee auch entlang der Nordalpen

Nicht nur am Arlberg wird es winterlich. Entlang der Nordalpen vom Westen bis ins Salzkammergut sind in der kommenden Woche verbreitet 20 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter möglich. Auch in Osttirol und Kärnten kann die Schneefallgrenze zeitweise bis in einige Täler sinken. Ob es beispielsweise in Lienz oder Spittal für eine geschlossene Schneedecke reicht, ist allerdings noch unsicher. Auf den Bergen stehen die Chancen auf größere Neuschneemengen deutlich besser.

© Getty Images/iStockphoto

Im östlichen Flachland und in den großen Becken bleibt Schnee vorerst kein Thema. Dort fällt deutlich weniger Niederschlag, in Wien und Graz werden bis Mittwoch lediglich etwa zehn bis 15 Liter pro Quadratmeter erwartet.

Frostiger Start in die neue Woche

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Nach verbreitet frostigen Morgenstunden kommt zeitweise die Sonne zum Vorschein. Im Westen sind allerdings noch dichtere Wolken und einzelne unergiebige Schnee- oder Regenschauer möglich. Die Temperaturen bleiben winterlich und erreichen am Nachmittag nur noch minus zwei bis plus sechs Grad.

Damit stehen besonders den westlichen Alpenregionen mehrere Tage mit teils kräftigen Schneefällen bevor. Während in den Tälern die genaue Schneemenge noch von der jeweiligen Schneefallgrenze abhängt, könnte sich auf den Bergen bereits eine mächtige Neuschneedecke bilden.