Eine geplante Jubiläumsfeier mit zahlreichen Krampus- und Perchtengruppen fällt ins Wasser:

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Die Imster Hachle Tuifl müssen ihren für Samstag, 28. November, angekündigten Jubiläumsumzug absagen. Der Verein wollte sein 25-jähriges Bestehen mit einem großen Krampuslauf durch die Imster Innenstadt feiern. Daraus wird nun nichts.

Als Grund nennen die Veranstalter die behördlichen Anforderungen und Auflagen, die sich nicht mehr im Rahmen der eigenen Möglichkeiten erfüllen ließen. "Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen", erklären die Hachle Tuifl auf ihrer Website. Man bedaure die Absage und bitte die Besucher und Unterstützer um Verständnis.

Ursprünglich war ein besonders großes Programm vorgesehen: Rund 35 Krampus-, Perchten- und Teufelgruppen sollten durch die Kramergasse ziehen. Damit wollten die Hachle Tuifl ihr 25-jähriges Bestehen gebührend feiern. Die Veranstaltung hätte zu den Höhepunkten der Krampussaison im Bezirk Imst zählen sollen.

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Ganz auf ihre Aktivitäten verzichten müssen die Anhänger des Krampusbrauchtums allerdings nicht. Die traditionellen Hausbesuche der Hachle Tuifl finden weiterhin statt. Wer einen Besuch der schaurigen Gestalten wünscht, kann sich direkt beim Verein melden.

Die Absage bedeutet nach Angaben der Gruppe ausdrücklich keinen Abschied. Vielmehr soll es sich um eine Pause handeln. Die Imster Hachle Tuifl bestehen seit 2001 und stehen seit mittlerweile 25 Jahren für die Pflege des Krampusbrauchtums in der Region.