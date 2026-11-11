"Cash rules everything around me"-Finanzbildung für Jugendliche expandiert

Bis 2028 neue Standorte in Innsbruck, Salzburg, Wörgl und Baden geplant.

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Das Finanzbildungsprojekt "Financial Life Park" (FLiP) plant sieben weitere Standorte in den nächsten zwei Jahren, davon vier in Österreich. "Finanzbildung hat kein Nachfrageproblem, wir haben immer noch ein Angebotsproblem", sagte der FLiP-Direktor Philip List anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des FLiP Wien. 2027 sollen in Innsbruck und Salzburg neue Zentren für Finanzwissen entstehen, im Jahr darauf sind Wörgl und Baden geplant.

Auch FLiP-Bus

FLiP wird vorwiegend Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren Wirtschafts- und Finanzwissen spielerisch nähergebracht. Neben dem Wiener Standort gibt es hierzulande bereits FLiP-Angebote in Graz, Linz und Klagenfurt sowie einen FLiP-Bus, der durch das Land tourt. Insgesamt habe das Projekt bisher mehr als 200.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet, davon rund 120.000 in Wien, so List. "Wir sind davon überzeugt, dass die Gesellschaft, in der wir leben, dann eine viel bessere ist, wenn wir Generationen heranziehen, die sich in ihrem Finanzleben wirklich sicher fühlen", so der CEO der Erste Stiftung, Andreas Treichl, beim Pressegespräch.