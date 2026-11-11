Mauer brach das Tabu: Landesausstellung voller Erfolg

Die NÖ Landesausstellung im Landesklinikum Mauer hat 160.528 Menschen erreicht, und das Tabuthema psychische Gesundheit trifft einen Nerv.

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Bildbeschreibung 1149: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Bürgermeister Christian Haberhauer.

Bildbeschreibung 1156: Von links nach rechts: Armin Laussegger (Wissenschaftlicher Leiter), Regina Bauer (Kaufm. Direktorin LK Mauer), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeisterin von Oed-Öhling Michaela Hinterholzer und Bürgermeister von Amstetten Christian Haberhauer.

Bildbeschreibung 1149: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer und Bürgermeister Christian Haberhauer.

Bildbeschreibung 1156: Von links nach rechts: Armin Laussegger (Wissenschaftlicher Leiter), Regina Bauer (Kaufm. Direktorin LK Mauer), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Bürgermeisterin von Oed-Öhling Michaela Hinterholzer und Bürgermeister von Amstetten Christian Haberhauer.

Großer Zuspruch für ein schwieriges Thema: 160.528 Menschen besuchten zwischen 28. März und 8. November die Landesausstellung "Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit." Sie spannte den Bogen von frühen Vorstellungen über seelische Erkrankungen bis zu modernen Behandlungen.

Ein Schwerpunkt war die NS-Vergangenheit des Standorts: 2.848 Menschen wurden in der damaligen Heil- und Pflegeanstalt Opfer der NS-"Euthanasie". Der Lernort im Haus 18 bleibt dauerhaft und bei freiem Eintritt geöffnet, der Gedenkort von Künstlerin Azra Aksamija gibt den Opfern einen würdigen Platz.

Mut zum Tabu

Die Gästebücher sind voll des Lobes: "Es gehört Mut dazu, sich einem solchen tabuisierten Thema in unserer Gesellschaft zu widmen!" Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht "ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt". Rund 43 Millionen Euro flossen in die Sanierung des Areals.

Auch die Region profitiert: Die sieben Umfeldprojekte der Moststraße lockten rund 60.000 Gäste mehr an. Wissenschaftlicher Leiter Armin Laussegger zieht Bilanz: Mehr als 60 Prozent der Gäste nutzten die Kulturvermittlung, das Thema sei "in der Gesellschaft angekommen".