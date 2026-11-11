Theorie widerlegt: Woher stammt der 6 Tonnen schwere Stonehenge-Altarstein wirklich?

Die monumentalen Felsquader und Steintore von Stonehenge im südenglischen Wiltshire geben der Wissenschaft seit Jahrhunderten gewaltige Rätsel auf. Eine neue internationale Forschungsarbeit grenzt die Suche nach dem Ursprung des zentralen Sandsteinblocks zwar weiter ein, der genaue Fundort bleibt jedoch weiterhin ein ungelöstes Geheimnis.

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Wie ein Forschungsteam der University of South Wales und der Aberystwyth University im angesehenen Fachblatt "Journal of the Geological Society" berichtet, konnte trotz modernster Technologien bislang kein Abbauort in Nordostschottland zweifelsfrei nachgewiesen werden. An dem aufwendigen Forschungsprojekt wirkten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Großbritannien, Kanada, Italien und Schweden mit.

Fast ein Jahrhundert lang galt Westwales in der Fachwelt als gesicherte Herkunftsregion des markanten Altarsteins. Jüngere Analysen mit hochmodernen Laborverfahren hatten diese jahrzehntealte These jedoch völlig erschüttert und stattdessen den Nordosten Schottlands als Ursprungsort nahegelegt. Die aktuellen Laborergebnisse knüpfen direkt daran an, lassen aber noch wesentliche Fragen offen.

Detaillierter Fingerabdruck aus Gestein und Museumsstücken

Um den geologischen Ursprung zu identifizieren, analysierten die Experten nicht nur den Altarstein direkt vor Ort in Wiltshire, sondern auch Gesteinsbruchstücke, die sorgfältig in verschiedenen Museumssammlungen verwahrt werden.

Bei den mikroskopischen und chemischen Untersuchungen berücksichtigten die Forscher entscheidende Kriterien:

Die Gesteinsstruktur: Feinste Zusammensetzungen des massiven Sandsteins wurden im Labor digital erfasst.

Feinste Zusammensetzungen des massiven Sandsteins wurden im Labor digital erfasst. Enthaltene Minerale: Die spezifischen mineralischen Bestandteile wurden exakt bestimmt.

Die spezifischen mineralischen Bestandteile wurden exakt bestimmt. Chemische Zusammensetzung: Modernste Messverfahren lieferten genaue Messwerte der Elemente.

Modernste Messverfahren lieferten genaue Messwerte der Elemente. Isotopenmerkmale: Verschiedene geochemische Signaturen dienten als einzigartiger geologischer Fingerabdruck.

Ein besonderer Schwerpunkt der Suche lag auf dem sogenannten Orcadian Basin im Nordosten Schottlands. Doch auch dort ließ sich bisher kein einziger Steinbruch oder Felszug ausmachen, dessen spezifische Eigenschaften exakt mit dem untersuchten Altarstein übereinstimmen.

Forscher werten Ausschlussverfahren als wichtigen Fortschritt

Trotz des ausbleibenden Treffers betonen die beteiligten Forscher den enormen Wert ihrer Arbeit. Die Untersuchung habe das bislang präziseste Profil der Gesteinszusammensetzung geliefert und maßgebliche Herkunftshypothesen auf den Prüfstand gestellt, betonte der emeritierte Forscher Duncan Pirrie von der University of South Wales. Dass bisher kein Ort alle Kriterien erfülle, sei keineswegs ein Misserfolg, sondern helfe dabei, künftige Expeditionen zielgenau auf verbleibende Regionen zu fokussieren.

Ähnlich optimistisch äußerte sich Richard Bevins von der Aberystwyth University: Nachdem Westwales ausgeschlossen wurde und Schottland in den Fokus rückte, wisse man nun exakt, nach welchen Merkmalen man weitersuchen müsse. Auch sein Kollege Nick Pearce sieht im planmäßigen Ausschluss potenzieller Steinbrüche einen entscheidenden Schritt: Jede ausgeschlossene Region verenge den Suchraum und bringe die Forschung der tatsächlichen Herkunft Schritt für Schritt näher.

Unvorstellbare Transportleistung in der Jungsteinzeit

Stonehenge wurde in mehreren Bauphasen zwischen etwa 3000 und 1600 vor Christus errichtet. Bis heute fasziniert die Anlage durch die logistische Meisterleistung der vorgeschichtlichen Erbauer:

Die Blausteine: Diese zwei bis vier Tonnen schweren Felsblöcke stammen nachweislich aus Westwales und wurden über eine Distanz von rund 225 Kilometern transportiert.

Diese zwei bis vier Tonnen schweren Felsblöcke stammen nachweislich aus Westwales und wurden über eine Distanz von rund 225 Kilometern transportiert. Der Altarstein: Mit einem Gewicht von rund sechs Tonnen weicht er geologisch komplett von allen anderen Steinen des Monuments ab und stammt womöglich aus noch weit größerer Ferne.

Auf welchem Weg und mit welchen prähistorischen Hilfsmitteln der Sechs-Tonnen-Sandsteinblock letztlich nach Südengland befördert wurde, bleibt eines der spektakulärsten Rätsel der Menschheitsgeschichte.