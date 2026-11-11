Engpass droht: China dreht Diesel-Hahn zu

Der weltweite Dieselmarkt steht unter steigendem Druck. Weil Peking die eigenen Kraftstoff-Ausfuhren einschränkt, droht das globale Angebot weiter zu schrumpfen – mit Folgen auch für Europa.

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Der internationale Markt für Diesel gerät schrittweise stärker unter Bedrängnis. Zu den russischen Ausfuhrschranken, den Konflikten im Nahen Osten und Unwägbarkeiten in der US-Energiepolitik gesellt sich nun eine weitere Entwicklung: China senkt die Ausfuhren von Diesel sowie anderen Treibstoffen spürbar.

Chinas Fokus auf eigene Reserven

Die chinesische Führung reagiert damit auf die angespannte Lage bei der Versorgung und Unsicherheiten auf den Weltmärkten. Um die eigenen Reserven zu sichern, kappt die Regierung die Exportmengen für Benzin, Flugtreibstoff und Diesel. Ein vollständiges Verbot ist zwar nicht vorgesehen, den Raffinerien des Landes stehen jedoch spürbar kleinere Ausfuhrkontingente zur Verfügung. Laut Marktprognosen, über die Reuters berichtet, könnten die chinesischen Diesel-Exporte im November auf unter 800.000 Tonnen zurückgehen.

Markt gerät weiter unter Druck

Diese Reduzierung trifft auf ein ohnehin angespanntes Umfeld. Russland hält seine Ausfuhrbeschränkungen trotz punktueller Ausnahmen aufrecht, während die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten wichtige Lieferrouten und die Ölversorgung belasten. Parallel dazu sorgt die US-Politik im Bereich Sanktionen und Energie für schwer kalkulierbare Rahmenbedingungen. Chinas Schritte wirken in diesem Gefüge als zusätzliche Unsicherheit.

Konkurrenz um weltweite Dieselmengen

Die indirekten Auswirkungen wiegen dabei besonders schwer. Da China bisher zahlreiche Staaten in Asien belieferte, müssen sich Länder wie Australien, Singapur oder Vietnam nun nach Alternativen umsehen. Dadurch wächst der Druck auf Exporteure wie Südkorea oder Indien. In der Folge könnte von dort weniger Treibstoff nach Europa fließen. Es deutet sich ein weltweiter Wettbewerb um die verfügbaren Mengen an. Die Internationale Energieagentur wies bereits vor Wochen darauf hin, dass die Verknappung bei Diesel weit ins nächste Jahr hinein andauern könnte.