oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Für 9 Mio. Dollar

Ferienhaus von Prinzessin Diana steht zum Verkauf

Anton Petricevic
von
Zwei Menschen lächeln und schütteln sich vor einem Gebäude die Hand.
© AFP
Das Tarrystone-Anwesen in Südafrika steht wieder zum Verkauf. Einst gehörte das Gelände Charles Spencer. Verkauft wird auch jenes Cottage, in dem Prinzessin Diana einst Zuflucht suchte.
OE24 auf Google bevorzugen

Kurz vor ihrem Tod lernte Prinzessin Diana 1997 Nelson Mandela in der Amtsresidenz Genadendal in Südafrika kennen. In diesem Zeitraum suchte sie in einem Cottage in Kapstadt nach Ruhe. Das Haus ist Teil des Tarrystone-Anwesens und gehörte einst sogar ihrem Bruder Charles Spencer. Im Jahr 2000 verkaufte er das Anwesen, wonach es einige Male den Besitzer wechselte. Derzeit besitzt eine französische Familie das Haus. Laut einem Inserat steht das Anwesen erneut zum Verkauf.

Auch interessant

Roboter montiert Bauwerk selbstständig im All

Mord-Rapper droht Russell Brand: "Wir werden uns sehen!"

Kiew und Moskau einigen sich auf großen Gefangenenaustausch

Für rund neun Millionen Dollar (umgerechnet acht Millionen Euro) gibt es neun Schlafzimmer und neun Bäder, eine Küche, zwei Lounges und einen Speisesaal. Das Anwesen hat eine Grundfläche von 8.759 Quadratmetern. Zudem befinden sich auf dem Gelände mehrere Garagen, ein Schwimmbad, ein Tennisplatz und eine Turnhalle.

Dianas "Schlafzimmer ist noch wie früher"

Gegenüber der britischen "GB News" erzählte eine Quelle bei Tarrystone: "Das Cottage wurde von Earl Spencer [Anm. d. Red.: Charles Spencers adeliger Name] nur für Diana vorgesehen, und niemand sonst wohnte dort. Es war der private, sichere Ort seiner Schwester." Dianas Häuschen sei auch renoviert worden, "aber ihr Schlafzimmer ist noch wie früher", so die Quelle.

Nach ihrer Scheidung vom damaligen Prinzen Charles lebte Prinzessin Diana in dem Cottage in Kapstadt. Im Jahr 1996 besuchten sogar ihre Söhne Prinz William und Prinz Harry das Anwesen.

Bisheriger Rekord kann gebrochen werden

Den Verkauf übernimmt die Immobilienexpertin Lynne Baker. Das Anwesen wird bei Greeff Christie's International Real Estate verkauft. Baker erklärt: "Die königliche Bedeutung des Anwesens verleiht ihm eine gewisse wertsteigernde Herkunft."

Laut "Business Insider Africa" liegt der Verkaufspreis bei rund 150 Millionen Rand (8 Millionen Euro). Wenn der verlangte Preis erreicht wird, dann würde man den bisherigen Rekordverkauf von 120 Millionen Rand (6,5 Millionen Euro) brechen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ferienhaus von Prinzessin Diana steht zum Verkauf

Roboter montiert Bauwerk selbstständig im All

Kiew und Moskau einigen sich auf großen Gefangenenaustausch

Todes-Drama um Hansi Flick vor El Clasico

Keine Einsparungen bei Arbeitsmarktpolitik

Tonies ruft Helene-Fischer-Figur zurück!

Immer weniger Wiener besitzen ein eigenes Auto

Hotelgruppe Novi: Hypo beantragt Konkurs

Waltz wieder vor Tarantinos Linse

Mord-Rapper droht Russell Brand: "Wir werden uns sehen!"