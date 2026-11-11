Roboter montiert Bauwerk selbstständig im All

Was bisher Menschen im Weltall erledigen mussten, übernimmt jetzt erstmals ein Roboter: Im Erdorbit hat eine Maschine eigenständig eine Konstruktion zusammengebaut. Das erfolgreiche Experiment könnte die Raumfahrt grundlegend verändern – und den Weg für riesige Bauwerke im All ebnen.

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Der Aufbau der Internationalen Raumstation ISS dauerte mehr als ein Jahrzehnt. Über 40 Montageflüge und mehr als 280 Außeneinsätze waren dafür notwendig. Künftig könnten solche Arbeiten deutlich einfacher werden: Ein Roboter hat erstmals bewiesen, dass er eine Konstruktion selbstständig im Weltraum zusammenbauen kann.

Das Experiment mit dem Namen ASTRA wurde von Forschenden des California Institute of Technology (Caltech) gemeinsam mit der US-Forschungsagentur DARPA entwickelt. Die gesamte Ausrüstung passte beim Start in einen Kubikmeter. Am 30. März 2026 wurde sie mit der SpaceX-Mission Transporter-16 ins All gebracht.

Roboter setzt Bauteile im Orbit zusammen

In einer erdnahen Umlaufbahn begann das System mit seiner Arbeit. Ein Roboterarm entnahm selbstständig Bauteile aus speziellen Magazinen und setzte daraus einzelne Segmente eines Gitterträgers zusammen. Anschließend spannte er eine dünne, mikroperforierte Folie auf die Konstruktion, die als Reflektorfläche dient.

Die fertigen Teile wurden nach außen geschoben, damit Platz für weitere Bauabschnitte entstand. Damit zeigte das System erstmals praktisch, dass eine solche Montage ohne menschliche Hilfe direkt im Orbit möglich ist.

Probleme trotz erfolgreichem Experiment

Ganz reibungslos verlief der Test allerdings nicht. Die Funkverbindung zur Erde war stark eingeschränkt. Pro Tag standen dem Team nur sieben bis acht kurze Kommunikationsfenster von jeweils rund 15 Minuten zur Verfügung.

Bei Problemen half ein baugleiches Reservemodell im Labor am Caltech. Die Forschenden konnten dort Störungen nachstellen, Lösungen testen und anschließend neue Steuerungsbefehle für den Roboter vorbereiten.

Die ursprünglich geplante 1,4 Meter große Antenne konnte aus Zeitgründen nicht vollständig fertiggestellt werden. Der grundsätzliche Machbarkeitsnachweis gelang dennoch. "Das ist das erste Mal, dass eine Struktur autonom im Weltall konstruiert wurde", erklärte Projektleiter Sergio Pellegrino vom Caltech.

Riesige Teleskope und Solarkraftwerke als nächste Ziele

Die Technologie könnte künftig weit größere Projekte ermöglichen. Die DARPA verfolgt mit ihrem Programm NOM4D das Ziel, Konstruktionen im All mit Ausmaßen von mehreren hundert Metern bis hin zu Kilometern zu ermöglichen.

Denkbar wären riesige Teleskope, leistungsfähige Kommunikationsantennen oder sogar Weltraum-Solarkraftwerke, die Sonnenenergie im Orbit sammeln und drahtlos zur Erde übertragen.

Das Experiment ist damit ein wichtiger Schritt: Künftige Bauwerke im Weltraum könnten direkt vor Ort entstehen, statt mühsam von der Erde aus transportiert und von Astronauten zusammengesetzt zu werden.