Oma (72) bei Einfahrt zu Supermarkt von Auto erfasst
Schwer verletzt

Oma (72) bei Einfahrt zu Supermarkt von Auto erfasst

07.10.25, 12:25
Die 72-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Kopf- und Brustbereich und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wien. Zu dem schrecklichen Unfall kam es am Montagvormittag bei der Einfahrt eines Supermarktes auf der Prager Straße im 21. Wiener Gemeindebezirk. Die Fußgängerin wurde gegen 11.20 Uhr von einem Auto, das von einem 45-jährigen Syrer gelenkt wurde, erfasst.

Dabei wurde die 72-Jährige zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Die Russin wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei dürfte der Autofahrer die Pensionistin beim Rückwärtsfahren übersehen haben.

