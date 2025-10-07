Kärntner kracht bei Einreise nach Österreich gegen Lkw: Ehefrau tot

Während der Lenker mit schweren Verletzungen aus dem völlig demolierten Auto gerettet werden konnte, verstarb seine Ehefrau (65), die auf dem Beifahrersitz saß, noch an der Unfallstelle.

Zu dem tragischen Crash kam es am frühen Montagnachmittag in Bad Reichenhall (Bayern). Ein 67-jähriger Kärntner wechselte auf der A8 in Fahrtrichtung Salzburg kurz vor dem Grenzübergang am Walserberg mit seinem Skoda Yeti von der linken Fahrspur über die rechte Spur auf den Seitenstreifen, wo ein 29-jähriger Türke mit seinem Lastwagen stand, um seine Ruhezeiten einzuhalten. Dort fuhr der 67-Jährige mit seinem Auto ungebremst auf den stehenden Lkw auf.

© BRK BGL

© BRK BGL

Dabei wurden sowohl der Unfalllenker als auch seine 65 Jahre alte Ehefrau im bis zur Fahrgastzelle eingedrückten Auto eingeklemmt. Die alarmierte Feuerwehr musste beide Insassen mit dem hydraulischen Rettungssatz befreien. Der schwer verletzte Kärntner kam per Rettungswagen ins Salzburger Landeskrankenhaus. Seine Beifahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an Ort und Stelle verstarb. Der Lkw-Fahrer im Führerhaus blieb unverletzt.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf und geht von einem Sachschaden von rund 20.000 Euro aus. Die A8 war in Richtung Salzburg rund vier Stunden lang komplett gesperrt, wobei es zu erheblichen Staus kam.