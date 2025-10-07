Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Unfall mils
© Zeitungsfoto.at

Spektakulärer Crash

Auto stürzte auf Bahngleise - Alko-Lenker lief verletzt davon

07.10.25, 08:43
Teilen

Das Auto kam von Bundesstraße ab, stürzte über eine steile Böschung und landete am Dach - der Alko-Lenker versuchte zu türmen, der Zugverkehr musste eingestellt werden.

Tirol. Mit seinem Pkw kam Montagabend ein 41-jähriger Lenker - der davor zu tief ins Glas geblickt hatte - in Mils bei Hall im Bezirk Innsbruck-Land auf der Tiroler Straße (B 171) von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den Abgrund. Dabei kam der Pkw auf dem Dach liegend auf Zuggleisen zum Stillstand. Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer am Unfallort zuerst nicht finden. Er war im Schock davongelaufen und wurde schließlich verletzt auf einem Firmenareal in der Nähe entdeckt. 

Unfall mils
© Zeitungsfoto.at

Weil nicht klar war, ob sich noch weitere Personen in dem Crash-Wrack befunden hatten, kam unter anderemeine Drohne zum Einsatz. Nach rund drei Stunden wurde die Suche gegen 24.00 Uhr eingestellt, berichtete die Polizei. Bis dahin konnten auch keine Züge auf der Strecke fahren - der Bahnbetrieb zwischen Fritzens-Wattens und Hall war stundenlang gesperrt. Am Unfallwagen entstand Totalschaden, er wurde von den ÖBB vom Gleis entfernt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden