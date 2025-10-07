Auto stürzte auf Bahngleise - Alko-Lenker lief verletzt davon

Das Auto kam von Bundesstraße ab, stürzte über eine steile Böschung und landete am Dach - der Alko-Lenker versuchte zu türmen, der Zugverkehr musste eingestellt werden.

Tirol. Mit seinem Pkw kam Montagabend ein 41-jähriger Lenker - der davor zu tief ins Glas geblickt hatte - in Mils bei Hall im Bezirk Innsbruck-Land auf der Tiroler Straße (B 171) von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung in den Abgrund. Dabei kam der Pkw auf dem Dach liegend auf Zuggleisen zum Stillstand. Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer am Unfallort zuerst nicht finden. Er war im Schock davongelaufen und wurde schließlich verletzt auf einem Firmenareal in der Nähe entdeckt.

© Zeitungsfoto.at

Weil nicht klar war, ob sich noch weitere Personen in dem Crash-Wrack befunden hatten, kam unter anderemeine Drohne zum Einsatz. Nach rund drei Stunden wurde die Suche gegen 24.00 Uhr eingestellt, berichtete die Polizei. Bis dahin konnten auch keine Züge auf der Strecke fahren - der Bahnbetrieb zwischen Fritzens-Wattens und Hall war stundenlang gesperrt. Am Unfallwagen entstand Totalschaden, er wurde von den ÖBB vom Gleis entfernt.