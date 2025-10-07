Alles zu oe24VIP
Drei Frauen überfielen 20-Jährige in Wohnung
Home Invasion

Drei Frauen überfielen 20-Jährige in Wohnung

07.10.25, 11:55
Die drei Rumäninnen, darunter eine Minderjährige, kamen nicht weit und konnten kurz nach dem Raub gefasst werden.

Wien. Die brutalen Szenen ereigneten sich am Montagnachmittag in der Gschwandnergasse in Hernals. Gegen 16 Uhr klopfte es an der Wohnungstür einer 20-Jährigen aus Rumänien, die gerade zu Hause Besuch hatte. Als die Bewohnerin die Tür öffnete, stürmten plötzlich drei ihr unbekannte Frauen hinein.

Das Trio attackierte die junge Frau, zog ihr an den Haaren und schlug sie. Anschließend entrissen die Angreiferinnen ihrem Opfer 800 Euro und flüchteten. Die geschockte 20-Jährige konnte sich noch rechtzeitig das Kennzeichen des Fluchtfahrzeugs aufschreiben und die Polizei alarmieren.

Wenig später wurden Polizisten auf das Fluchtfahrzeug aufmerksam und konnten dieses anhalten. Die drei verdächtigen Rumäninnen (zwei 24-Jährige und eine 15-Jährige) wurden festgenommen.

