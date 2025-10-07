Frau attackiert: Polizei jagt Sex-Täter

Versuchte Vergewaltigung: Die niederösterreichische Polizei sucht mittels Phantombild nach einem Verdächtigen.

NÖ. Zu dem schrecklichen Vorfall kam es am 27. September in Klangen (Bezirk St. Pölten). Eine junge Frau wurde gegen 23 Uhr auf einem unbeleuchteten Feldweg von einem etwa 1,78 Meter großen Mann attackiert. Der bisher Unbekannte soll versucht haben, das Opfer zu vergewaltigen.

© LPD NÖ

Die Frau wehrte sich und konnte anschließend flüchten. Sie erlitt durch die Attacke leichte Verletzungen. Von dem Verdächtigen fehlt seither jede Spur. Die Polizei veröffentlichte nun ein Phantombild des Gesuchten, der dunkle kurze Haare hat und in ausländischer Sprache sprach.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters werden an die Polizeiinspektion Ober-Grafendorf unter der Telefonnummer 059 133 3160 erbeten.