Polizei legt Serien-Opferstock-Dieb das Handwerk
© GettyImages DjelicS Symbolfoto

Haft

Polizei legt Serien-Opferstock-Dieb das Handwerk

07.10.25, 10:35
Teilen

Ein 66-jähriger Opferstock-Dieb, der in Tirol mehrmals zuschlug, konnte von der Polizei gefasst werden und befindet sich nun in Haft.

Tirol. Ein Pole, der Opferstockdiebstähle bei den Pfarrkirchen in Elmen und Martinau begangen haben soll, wurde am Montagnachmittag in Elmen (Bezirk Reutte) nach erfolgter Fahndung von den Uniformierten festgenommen.

Im Fahrzeug des 66-Jährigen konnte von den Beamten ein niedriger, vierstelliger Eurobetrag (überwiegend Kleingeld) sowie polnische Zloty und einige US-Dollar sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden mehrere Metallbügel sowie Klebebänder, eine Taschenlampe und ein Cutter-Messer sichergestellt. Neben den Opferstockdiebstählen steht der Pole zusätzlich im Verdacht, auch 8 Kerzen sowie 3 Rosenkränze aus Kirchen gestohlen zu haben.

Die Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

