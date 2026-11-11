So wird man Herbstlaub am besten los

Sobald es Herbst wird, sammeln sich im Garten gigantische Mengen an Blättern an. Doch wohin mit den Massen, ohne Geld auszugeben? Es gibt verschiedene Wege, das Grünzeug entsorgungsfrei loszuwerden.

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Viele Wege führen dazu, den eigenen Garten sauber zu halten, ohne das Geldbörserl zu belasten. Die simpelste Option startet direkt im eigenen Grünbereich: Ein Komposthaufen verwandelt das gesammelte Material über Zeit in wertvolle Erde. Zudem eignet sich das Naturmaterial ideal als kälteschützende Schicht auf Beeten oder unter Büschen. Wer in einer ruhigen Ecke einen lockeren Haufen aufschüttet, schafft zudem ein Winterquartier für Igel und Nützlinge.

Entsorgung beim Wertstoffhof kostenlos

Sollte der Platz im eigenen Garten nicht ausreichen, bieten sich Sammelstellen der Gemeinden an. Wertstoffhöfe und Grünschnittstellen nehmen Abfälle entgegen, wobei die genauen Regeln von der jeweiligen Kommune abhängen. Ein Blick in den lokalen Abfallkalender bringt rasch Klarheit.

Biotonne und Grüncontainer nutzen

Seit 2015 sind Entsorgungsbetriebe gesetzlich verpflichtet, Bioabfälle getrennt über entsprechende Holsysteme oder Bringsysteme zu erfassen. Die Nutzung einer Biotonne deckt das Entsorgen des Grünschnitts über die reguläre Grundgebühr ab, weshalb keine Extrasummen anfallen. Im normalen Restmüll hat das Material hingegen nichts verloren. Ergänzend stellen manche Gemeinden spezielle Säcke bereit, platzieren im Herbst eigene Container oder erlauben die Abgabe bei Landwirtschaftsbetrieben. Auskünfte dazu erteilt das örtliche Grünflächenamt.

Verbrennen ist meist untersagt

Das früher übliche Entzünden von Haufen im Freien gehört der Vergangenheit an. Gesetzliche Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft schreiben die Verwertung vor, wodurch das Verbrennen fast überall strengstens untersagt ist. Während etwa in Baden-Württemberg ein vollständiges Verbot greift, plant Mecklenburg-Vorpommern diesen Schritt für 2029. Erkundigungen bei der Heimatgemeinde sind daher zwingend nötig. Nicht zuletzt stellt das Feuer eine massive Gefahr für Kleintiere dar, die in den Haufen Schutz suchen.