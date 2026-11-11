36 Meter hoch: St. Pölten bekommt ein Riesenrad

Neben Punsch, Kulinarik und Adventmusik setzt St. Pölten heuer auf einen echten Publikumsmagneten. Das neue Riesenrad könnte zum heimlichen Star der Weihnachtszeit werden.

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St. Pölten bekommt in der Weihnachtszeit sowie rund um den Jahreswechsel eine neue Attraktion. Ein 36 Meter hohes, festlich geschmücktes Riesenrad wird Rathausangaben vom Mittwoch zufolge im nördlichen Bereich des Domplatzes positioniert und wird 104 Personen Platz bieten. Start ist am 20. November, bis einschließlich 6. Jänner 2027 kann die niederösterreichische Landeshauptstadt auch aus luftiger Höhe erkundet werden.

Eine Fahrt wird drei Euro kosten. "Wir haben uns ganz bewusst für einen besonders günstigen Preis entschieden. Das Riesenrad soll ein Angebot für Familien, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und Senioren sowie für alle Besucherinnen und Besucher der Innenstadt sein", hob Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) hervor. Für die Organisation ist das städtische Veranstaltungsservice verantwortlich. Das Riesenrad stammt von Schausteller Ludwig Rieger, einem langjährigen Partner der Stadt St. Pölten, der auch beim Volksfest mit mehreren Fahrgeschäften vertreten ist.

Ebenfalls ab dem 20. November wird der Christkindlmarkt in St. Pölten seine Pforten öffnen. Geboten wird am Rathausplatz bis zum 23. Dezember neben Kulinarischem und ausgewählten Kunsthandwerksständen wöchentlich von Donnerstag bis Samstag am Abend auch musikalisches Programm. Jeden Adventsonntag um 18.00 Uhr erklingen weihnachtliche Töne aus dem Bürgermeisterzimmer, dargebracht von Jagdhornbläserensembles. (APA)