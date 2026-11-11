Nachts am Baum
Bubi in Not: Kater löst Feuerwehreinsatz aus
Als Kater Bubi bereits längere Zeit in zehn Metern Höhe auf einem Baum festsaß, laut miaute und keinen Weg mehr nach unten fand, wandte sich seine besorgte Besitzerin an die Feuerwehr Ebreichsdorf. Um exakt 22:23 Uhr rückten die Helfer zum ungewöhnlichen Einsatz in die Ana-Gastag-Straße aus, um dem Katzenjammer ein Ende zu setzen.
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Vor Ort zeigte sich aber rasch, dass das Unterfangen alles andere als einfach werden würde. Mehrere Äste versperrten den Zugang zum verängstigten Stubentiger, bevor eine Leiter aufgestellt werden konnte. "Wir mussten uns den Weg zum Kater in luftiger Höhe erst freischneiden", berichtet Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Karl Wagner.
Schließlich gelang es seinem Kollegen Marcel Kocian, Bubi einzufangen und in einem Transportkorb zu Boden abzuseilen. Dort wartete bereits die erleichterte Besitzerin auf ihren vierbeinigen Liebling. Für Bubi endete das nächtliche Abenteuer dank der angerückten Helfer aus der Feuerwehr Ebreichsdorf glimpflich.
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