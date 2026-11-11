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Nachts am Baum

Bubi in Not: Kater löst Feuerwehreinsatz aus

Niki Uzelac
von
Eine Feuerwehrleiter führt nachts hoch in einen Baum, um einen Kater zu retten.
© Monatsrevue/Lenger
Eine besorgte Katzenbesitzerin schlug Alarm, nachdem ihr Kater auf einem Baum festsaß. Die Rettungsaktion endete mit einem Einsatz der Feuerwehr.
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Als Kater Bubi bereits längere Zeit in zehn Metern Höhe auf einem Baum festsaß, laut miaute und keinen Weg mehr nach unten fand, wandte sich seine besorgte Besitzerin an die Feuerwehr Ebreichsdorf. Um exakt 22:23 Uhr rückten die Helfer zum ungewöhnlichen Einsatz in die Ana-Gastag-Straße aus, um dem Katzenjammer ein Ende zu setzen.

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Ein Feuerwehrmann klettert nachts auf einer Leiter, um einen Kater im Baum zu retten.
Feuerwehr rettet Kater Bubi vom Baum. © Monatsrevue/Lenger

Vor Ort zeigte sich aber rasch, dass das Unterfangen alles andere als einfach werden würde. Mehrere Äste versperrten den Zugang zum verängstigten Stubentiger, bevor eine Leiter aufgestellt werden konnte. "Wir mussten uns den Weg zum Kater in luftiger Höhe erst freischneiden", berichtet Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Karl Wagner.

Feuerwehrleute retten nachts mit einer langen Leiter einen Kater von einem hohen Baum.
Feuerwehr rettet Kater Bubi vom Baum. © Monatsrevue/Lenger

Schließlich gelang es seinem Kollegen Marcel Kocian, Bubi einzufangen und in einem Transportkorb zu Boden abzuseilen. Dort wartete bereits die erleichterte Besitzerin auf ihren vierbeinigen Liebling. Für Bubi endete das nächtliche Abenteuer dank der angerückten Helfer aus der Feuerwehr Ebreichsdorf glimpflich.

Eine Frau hält einen weißen Kater im Arm, neben ihr steht ein Feuerwehrmann im Wald.
Feuerwehr rettet Kater Bubi vom Baum. © Monatsrevue/Lenger

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